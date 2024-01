Microsoft ondersteunt nu officieel Windows 11 op de nieuwe generatie Apple-pc’s met de ARM-gebaseerde Apple Silicon M3-processor.

Met de ondersteuning voor de op ARM gebaseerde Apple Silicon M3-processors, kunnen gebruikers van deze laptops en pc’s nu ook Windows 11 als besturingssysteem draaien. Deze functionaliteit is mogelijk in twee opties. De eerste optie is het draaien van Windows 11 op een Apple M3-laptop of pc via Windows 365 Cloud PC.

De tweede optie is via de software van Parallels Desktop for Mac versie 18 en 19. Deze virtualisatiesoftware wordt nu officieel ondersteund voor het draaien van Windows 11 for ARM en Windows 11 Enterprise op Apple-laptops en pc’s op basis van de Apple Silicon M1-, M2-, en M3-processors.

Het besturingssysteem kan hierbij in een virtuele machine draaien en geeft gebruikers op deze manier toegang tot de meeste functionaliteiten, zoals multimedia-features, hardwareversnelling, DirectX 12 en meer.

Niet alle features

Niet alle functies van Windows 11 zijn beschikbaar voor Apple-laptops en pc’s, geeft de techgigant expliciet aan. Dit komt vooral door niet beschikbare virtualisatie-ondersteuning. Denk hierbij aan functies zoals Windows Subsystem for Android, Windows Subsystem for Linux, Windows Sandbox en op virtualisatie gebaseerde beveiligingseigenschappen, zoals VBS.

Als gebruikers toch deze functionaliteit willen, moeten ze een Windows-laptop of pc kopen of gebruikmaken van Windows 365 Cloud PC.

Parallels Desktop for Mac v19 kost 99,99 dollar per jaar voor de Standard-versie en 119,99 dollar per jaar voor de Pro-versie.

