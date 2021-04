Google Chrome krijgt nieuwe pdf-functies en linkmogelijkheden

Google Chrome is door de jaren heen uitgegroeid tot één van de grootste browsers op de markt. Veel mensen gebruiken Chrome alleen om te surfen, maar de browser is uitgerust met allerlei functies om het werkleven efficiënter te maken. Google is nu bezig met het uitrollen van een paar nieuwe features om hierop uit te breiden.

Pdf-features

Het is al een hele tijd mogelijk om pdf-bestanden direct in Google Chrome te openen. Recentelijk heeft deze feature een nieuwe zijbalk gekregen om door thumbnails heen te gaan en snel naar een bepaalde pagina te navigeren. Daarnaast is er ook een nieuwe presentatiemodus. Hierbij worden afleidende elementen, zoals tabs en de adresbalk, verscholen. Voor het werken met de pdf-bestanden zelf zijn er ook een paar nieuwe functies. Zo kunnen gebruikers aan de slag met documenteigenschappen, is het mogelijk om twee pagina’s tegelijkertijd te bekijken en is er een nieuwe toolbar bovenaan. Hierin zijn de belangrijkste pdf-acties verzameld, zodat gebruikers onder andere snel kunnen opslaan, printen en inzoomen.

Link to highlight

Een andere nieuwe functie is “link to highlight”. Hiermee is het mogelijk om makkelijk een link door te sturen van een bepaalde sectie in bijvoorbeeld een artikel. In plaats van een link van de adresbalk te kopiëren, kunnen gebruikers een stuk tekst markeren en via een rechterklik de optie “copy link to highlight” kiezen. De ontvanger van de link wordt vervolgens direct naar de gelinkte tekst doorverwezen.

Geen notificaties tijdens presentatie

Google Chrome kan tegenwoordig ook meehelpen aan ongestoorde presentaties door notificaties uit te schakelen. Tijdens een presentatie of het delen van Chrome-vensters worden notificaties automatisch stopgezet. Dit zorgt voor minder afleidingen of mogelijk gênante momenten.

Chrome tabbladen benoemen

Als je veel tabbladen open hebt staan, kan het lastig worden om het overzicht te behouden. Daarom wordt het ook mogelijk om elk venster een eigen naam te geven. Eerder lanceerde Google als de feature om tabbladen te kunnen groeperen.

Geoptimaliseerde performance

Als laatste heeft Google ook gewerkt aan de performance van Chrome. Veel open tabbladen kunnen zwaar zijn voor een computer, maar een recente update zorgt voor een lager cpu-verbruik van Chrome. Dat betekent in theorie dat de batterij langer mee zou moeten gaan en dat laptops minder warm worden. Chrome zou volgens Google tot 100 MB per tabblad minder verbruiken. Om de performance verder te verbeteren krijgt de browser binnenkort ook een feature die inactieve tabbladen als het ware “bevriest”. Hierdoor zijn ze minder zwaar voor het geheugen en de processor. Microsoft voegde onlangs een vergelijkbare functie toe aan zijn Edge-browser.

