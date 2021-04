Jamf brengt Teacher- en Parent-apps naar meer platforms

Jamf heeft een Mac-variant van zijn Teacher-app aangekondigd. De klassenbeheerapp krijgt ook enkele nieuwe features. Daarnaast heeft het bedrijf zijn Parent-app beschikbaar gemaakt voor Android-toestellen.

De nieuwe updates zijn erop gericht om beter in te kunnen spelen op de huidige situatie waarbij veel leerlingen les op afstand krijgen. De Jamf Teacher-app was aanvankelijk alleen beschikbaar voor telefoons en tablets met iOS en iPadOS. Hier is nu ook ondersteuning voor macOS aan toegevoegd, waaronder native ondersteuning voor de Apple M1-processor. Met de app kan een docent eenvoudig aanpassen welke applicaties wanneer kunnen worden gebruikt op een apparaat van school. Nieuwe functies voor Jamf Teacher zijn Remote Class, Messaging en Raised Hand, bedoeld voor les op afstand.

Jamf Parent

Jamf Parent biedt vergelijkbare opties als Jamf Teacher, maar is bedoeld voor gebruik door ouders. Ouders kunnen aangeven wanneer welke apps gebruikt worden, een notificatie krijgen wanneer hun kind op school is aangekomen, notificaties uitschakelen wanneer hun kind zich in het verkeer bevindt en meer. De app om deze instellingen te beheren is nu ook beschikbaar voor Android, zodat ook ouders met een Android-telefoon de door de school uitgegeven apparaten kunnen beheren. Jamf heeft deze Android-app ontwikkeld nadat ouders klaagden dat er een mismatch was tussen de door school verstrekte Apple-apparaten van leerlingen en de Android-apparaten van de ouders.

De nieuwe functionaliteiten van Jamf Teacher zijn binnenkort beschikbaar in de App Store. De Android-versie van Jamf Parent is per direct in de Google Play Store te downloaden.

Tech-devices zijn belangrijk en waardevol

“De corona-pandemie heeft laten zien hoe belangrijk en waardevol tech-devices zijn voor leerlingen. Ook nu steeds meer scholen deels of volledig opengaan, zullen leerlingen deze devices blijven gebruiken in de les”, zegt Wouter Goed, Regional Sales Manager Benelux voor Jamf. “Het is belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om een device te beheren dat de school aan hun kind heeft verstrekt. Daarmee kunnen ze ervoor zorgen dat hun kinderen zich concentreren op de les, door te bepalen tot welke apps, websites, social media en functionaliteit kinderen toegang hebben. Doordat de mogelijkheden van de Jamf Parent-app nu beschikbaar zijn voor meer ouders, wordt de betrokkenheid van ouders gestimuleerd en wordt de online veiligheid en het sociale en emotionele welzijn van studenten verbeterd.”

