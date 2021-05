HP kondigt EliteOne 800 G8 aan voor hybride werkomgeving

HP heeft nieuwe pc’s aangekondigd voor mensen die zowel thuis als op kantoor werken. Het gaat om de HP EliteOne 800 G8 en de EliteDesk 800 G8 serie.

De computers moeten bijdragen aan meer betrokken samenwerking en betekenisvolle connecties in hybride werkomgevingen, aldus HP. Het bedrijf geeft aan dat technologie die de fysieke afstand helpt te overbruggen tussen teamgenoten en collega’s van essentieel belang is.

HP EliteOne 800 G8

De HP EliteOne 800 G8 is een zogenaamde all-in-one pc, die komt met een 23,8 of 27 inch scherm. Voor videogesprekken verschijnt uit de monitor een 5 megapixel pop-up camera. Verschillende camera-features vergemakkelijken het werken op afstand, zoals face-tracking. Hierbij worden bewegingen van de gebruiker automatisch ingekaderd, zodat er niet constant achter het bureau gezeten hoeft te worden. Daarnaast is de camera ook uitgerust met automatische scènedetectie. Dankzij deze functie wordt de videokwaliteit geoptimaliseerd afhankelijk van de lichtomstandigheden.

Ook aan de audiokwaliteit is gedacht en de HP Dynamic Voice Leveling feature past automatisch het volume aan afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt. Ook wordt kunstmatige intelligentie ingezet om ruis te onderdrukken. Volgens HP zou de EliteOne 800 G8 de eerste commerciële all-in-one zijn met AI-gebaseerde ruisonderdrukking.

De pc heeft wat specificaties betreft verschillende configuratiemogelijkheden. Qua processor kunnen kopers gaan voor een Intel vPro, Intel Q570 en verschillende elfde generatie Intel Core opties tot Core i9. Verder behoort 2TB SSD opslag tot de mogelijkheden en kunnen kopers kiezen voor maximaal 65GB werkgeheugen.

EliteDesk 800 G8

De HP EliteDesk 800 G8 komt in verschillende uitvoeringen om aan de variërende behoeftes van gebruikers te voldoen. Als eerste is er de Desktop Mini Business PC, die ideaal zou zijn voor mensen die zowel thuis als op kantoor werken. HP geeft aan dat het ’s werelds kleinste Ultra Small Form Factor (USFF) zakelijke pc zou zijn. Het tweede model is de EliteDesk 800 G8 Small Form Factor Business PC. Deze versie zou gebruikers flexibiliteit bieden en upgradebaar zijn voor IT. Als laatste is er nog het Tower Business PC model. De Tower zou zeer geschikt zijn voor grafisch zware programma’s en bedoeld zijn voor power users. Alle drie de desktops zijn configureerbaar en kunnen uitgebreid worden.

HP verwacht beide modellen deze maand uit te brengen in een beperkt aantal landen. Welke landen dat zijn heeft het bedrijf niet laten weten. Ook de prijzen zijn op het moment nog onbekend.