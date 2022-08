HP lanceert de 34″ All-In-One Desktop PC. De duurste uitvoering is op dit moment het krachtigste all-in-one model ter wereld. Twee webcams maken het mogelijk om twee hoeken te filmen. De desktop is vanaf september verkrijgbaar.

Apple is een van de grootste leveranciers van all-in-one (AIO) desktops. De Macintosh-modellen van de jaren negentig schreven geschiedenis. HP kwam later op de markt. In de afgelopen jaren lanceerde de organisatie meerdere pc’s met grote, geïntegreerde displays.

HP komt in september met veelbelovend ontwerp. Het scherm van 34″ heeft een 5K-resolutie en 21:9-verhouding. Het model wordt met twee webcams geleverd, waardoor gebruikers tegelijkertijd twee hoeken kunnen filmen. De webcams zijn geschikt voor professionals die hun gezicht én handen willen presenteren tijdens videoconferences. Denk aan een pianoleraar of een technicus die een reparatie demonstreert.

HP 34″ All-In-One Desktop PC

Volgens de organisatie is de desktop geschikt voor opnames van studiokwaliteit. Daar sluit de geïntegreerde software op aan. HP Keystone Correction past de feed van een camera automatisch aan aan objecten en personen. Richt je de webcam op een vel papier, dan snijdt de software de weergave automatisch bij.

De hoofdwebcam is aan de bovenkant van het scherm bevestigd. De tweede webcam is magnetisch op een plek naar keuze te bevestigen. De geïntegreerde microfoon draait op HP Presence. De software maakt stemgeluid helderder en vermindert achtergrondruis.

Krachtiger dan elk vergelijkbaar model

De duurste uitvoering draait op een Intel Core i9-12900 CPU en Nvidia GeForce RTX 3060 GPU (6GB GDDR6X). Twee NVMe SSD’s voorzien 4TB aan storagecapaciteit. De maximale DDR4 RAM-capaciteit is 128GB. Volgens HP zijn RAM-modules en SSD’s gemakkelijk te vervangen vanwege een uitklapbaar paneel aan de achterkant van het apparaat.

De duurste uitvoering is op dit moment het krachtigste all-in-one model ter wereld. De 27″ Yoga AIO 7 van Lenovo heeft slechts 1TB storage en 16GB DDR4 RAM. De 24″ iMac van Apple draait op 512GB storage en 8GB memory.

HP levert het apparaat vanaf september verkrijgbaar. De goedkoopste variant draait op een Intel i5-12500 CPU en Nvidia RTX 3050 (4GB) GPU. De Amerikaanse adviesprijs is 2.119 dollar. We verwachten een vergelijkbaar bedrag in Europa.

