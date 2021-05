Voor creatieve professionals komt Gigabyte met een nieuwe serie laptops. Het gaat om exemplaren met daarin de nieuwste 11th Gen Tiger Lake-H high performance processoren van Intel. De laptops verschijnen binnen de AERO-serie.

Gigabyte heeft de laptops ontwikkeld puur op prestaties. Zeker voor creatieve professionals geldt dat de ervaring naadloos moet aanvoelen en er moeten veel zware processen tegelijk kunnen draaien zonder dat daar verandering in komt. Omdat er vaak visueel gewerkt wordt, worden de laptops geleverd met een 4K OLED-scherm met X-Rite Pantone-kalibratie. X-Rite Pantone is een technologie die zorgt voor een nog betere accuraatheid in kleuren gecombineerd met een breder kleurenspectrum.

Gigabyte AERO

Er zitten drie USB 3.2 Gen1 Type-A ports op de AERO-laptops, waaronder een Thunderbolt 4-port. Hiermee kun je een externe harde schijf aansluiten of een 5K-scherm. Gigabyte Aero 15 is een populaire laptop, omdat hij wat lichter is. Je kunt hem configureren met een Intel Core i7-11800H of een Core i9-11980HK processor, maximaal 64GB DDR4-3200 MHz RAM en maximaal een NVIDIA RTX 3080 GPU. In AERO 15 zit een RGB backlit-toestenbord en een 99Wh-batterij. De laptop is wireless te gebruiken met Wi-Fi 6-verbinding en Bluetooth 5.2. Er is onder andere Microsoft Azure AI-certificering.

Als je een groter scherm wil, dan is er ook de Aero 17 HDR. Ook deze maakt gebruik van de Intel Tiger Lake H-chips en dezelfde GPU en RAM. Het verschil zit hem vooral in de grootte van het scherm: die is 17,4 inch versus 15,6 inch. Bovendien heeft de 17 inch-variant geen comboport voor een microfoon of een koptelefoon, terwijl de 15-inch-variant dat wel heeft. Deze heeft de ports apart, waardoor je zowel een koptelefoon als een microfoon kan aansluiten. Dat is erg handig, zeker nu er meer wordt thuisgewerkt. Echter mist de AERO 17 wel een AMOLED-display. Het heeft wel X-Rite en Pantone.