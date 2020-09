Dit najaar 50 laptop-modellen met 10nm Tiger Lake CPU’s

Chipfabrikant Intel heeft officieel de komst van de nieuwe elfde generatie Tiger Lake CPU’s aangekondigd. Dit najaar moeten maar liefst 50 laptops met de nieuwe chips voor het brede publiek beschikbaar zijn.

Met de lancering van Tiger Lake voor laptops zullen gebruikers onder andere nieuwe geïntegreerde Xe graphics krijgen, net als ondersteuning voor Thunderbolt 4 en WiFi 6. Daarnaast zijn de nieuwe processoren opnieuw energiezuiniger, waardoor batterij langer meegaat op een volle lading in vergelijking met voorganger Ice Lake. Intel claimt hiermee de beste processor voor thin-and-light laptops in handen te hebben, zonder in te leveren op performance voor onder andere gaming.

De nieuwe generatie wordt aangevoerd door vlaggenschip i7-1185G7: een quadcore met een basiskloksnelheid van 3.0 GHz en een turbo van 4,8 GHz (all-core turbo 4.3 GHz), met daaronder een achttal andere chips. Intel heeft opnieuw gekozen voor 10nm-chips en dus nog geen 7nm, wel heeft Intel dit keer een nieuwe ‘SuperFin design’ toegepast. Iets dat terug te zien is in de power-to-performance ratio.

Intel schiet AMD voorbij

Uit de testresultaten die Intel tijdens de presentatie gebruikte om de kracht van de nieuwe chips aan te tonen, stelt Intel dat het AMD voorbij is geschoten als het gaat om performance. Zo werd een photoshop-test met de nieuwe Xe-graphics vergeleken met AMD’s 4800U, waarbij de Intel-machine in minder dan de helft van de tijd klaar was. Op het gebied van games zou AMD zelfs bijna 150% moeten inleveren ten opzichte van Intel.

Dit najaar meent Intel zo’n vijftig verschillende modellen op de markt te verwachten van onder andere Acer, Dell, HP en Lenovo, met uiteindelijk een totaal van zo’n honderdvijftig modellen.