Nieuwe Zo Werkt Het-tool bekijkt alle aspecten van hybride werken

Landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het lanceert vandaag een een speciale tool om met enkele simpele stappen alle aspecten van hybride werken te bekijken. Steeds meer bedrijven zijn namelijk van plan om hybride werken ook na de coronacrisis als de norm te hanteren.

Bedrijven en werknemers zien de voordelen in van hybride werken: gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op locatie, minder CO2-uitstoot, flexibiliteit, hogere productiviteit, minder reistijd én meer ontspannen en buiten de spits, reizen. Zo Werkt Het, een initiatief van 12 mobiliteitsregio’s en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die zich samen inzetten voor duurzaam en slim reizen, wil daarbij helpen door informatie en tips te delen over hybride werken binnen de organisatie.

Deelnemende organisaties kunnen ook kosteloos advies op maat ontvangen. Tools om te helpen bij het hybride werken zijn bijvoorbeeld Mobiliteitsplan op Maat, om te helpen bij het opstellen van een gedegen mobiliteitsbeleid en het uitwerken van praktische maatregelen. Het platform kan ook een Woonwerkscan helpen maken, om inzicht te krijgen in de mobiliteit van medewerkers en eventuele besparingsmogelijkheden.

Challenge Week: 14- 18 juni

Om de positieve kant van het duurzame hybride werken extra te benadrukken, organiseert het platform de Hybride Challenge Week, van 14 juni tot en met 18 juni. Werkgevers én werknemers worden dan per dag meegenomen in de nieuwe manier van werken, om op een laagdrempelige manier in korte tijd kennis te maken met alle voordelen van hybride werken.

Hiervoor slaat Zo Werkt Het de handen ineen met verschillende partners. Dagelijkse webinars geven nieuwe inzichten voor een comfortabelere, duurzamere en vitalere manier van werken. Elke deelnemende organisatie maakt bovendien kans op een mooie prijs. Voor meer handvatten en alle andere tips & tricks kunnen bedrijven gemakkelijk een gratis informatiepakket aanvragen.