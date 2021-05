Sandisk Professional het nieuwste merk in Western Digital stal

Tijdens het Flash Perspective event zojuist kondigde Western Digital naast de samenwerking met Percona nog iets interessants aan voor de zakelijke markt. Vanaf vandaag heeft het namelijk een nieuw merk in het portfolio: Sandisk Professional. Dit nieuwe merk is primair gericht op de creatieve professional.

Sandisk Professional is een samensmelting van twee merken die al onder de Western Digital-vlag vielen: Sandisk en G-Technology. Het eerste merk zal vrijwel iedereen kennen, het tweede heeft zijn roots in de filmindustrie. Met deze nieuwe naamgeving gebruikt Western Digital de populariteit van het Sandisk-merk om de professionele technologie van G-Technology beter en vooral breder te positioneren. Dit betekent dus ook dat het G-Technology-merk gaat verdwijnen.

Meer dan een merklancering

Met Sandisk Professional lanceert Western Digital overigens niet alleen maar de nieuwe naam. Als je naar de landing page voor het nieuwe merk gaat, zie je al een volwaardige line-up. Op zich niet zo raar natuurlijk, gezien het feit dat het een combinatie van een bestaande naam met bestaande producten en technologie is. Toch geeft het aan dat Western Digital voortvarend te werk gaat met dit nieuwe merk.

In totaal heeft Western Digital het over een portfolio van niet minder dan 16 producten voor Sandisk Professional. Zo is er de PRO-CINEMA CFexpress VPG400, zoals de naam al aangeeft een CFexpress-kaart. Hiermee kun je continu aan minimaal 400 MB/s opnemen. Heb je een kaart, dan moet je ook een kaartlezer hebben natuurlijk. Deze kun je vinden in de PRO-READER-serie, die bestaat uit vier apparaten en gebruikmaakt van een Type-c-aansluiting die 10Gbps aankan. Het verschil tussen de vier apparaten is het kaarttype dat je ermee uit kunt lezen. Wil je meerdere verschillende kaarttypen tegelijkertijd uitlezen, dan is daar de PRO-DOCK 4. Daar kun je zoals de naam al aangeeft vier kaarten in kwijt.

Vooralsnog zijn de overige producten in de line-up van Sandisk Professional nog wel voorzien van het logo van G-Technology. Dat zijn dus allemaal bestaande apparaten uit de G-Technology line-up, eventueel voorzien van een cosmetische upgrade. Het gaat hierbij om producten zoals externe SSD’s en G-RAID-oplossingen voorzien van Thunderbolt 3. Deze zullen dus zoals al aangegeven langzaam maar zeker uitgefaseerd gaan worden.

De nieuwe Sandisk Professional-producten zijn allemaal vanaf komende zomer te koop.