Huawei komt met nieuwe IdeaHub-smartboards

Huawei laat aan Techzine weten dat de IdeaHub S, de IdeaHub Pro en de IdeaHub Board naar de Benelux komen. De eerste twee smartboards richten zich op bedrijven, overheden en instellingen, terwijl de laatste gemaakt is voor scholen.

De smartboards willen met een reeks functies uitgroeien tot ‘je favoriete collega’ of de ideale hub voor scholen. Zo draaien ze op zowel Android als Windows 10, zodat de gebruiker de functionaliteit krijgt die hij wenst. Daarnaast beschikken beide systemen over een 4K-scherm.

IdeaHub S en IdeaHub Pro

De IdeaHub S en IdeaHub Pro zijn in de optiek van Huawei ideaal voor bedrijven en overheden. Het wil zich van concurrerende slimme schermen onderscheiden met een minimaal design en hoge resolutie, maar ook gerichte slimme functionaliteit.

Duidelijk is dat deze twee smartboards uitgerust zijn met twaalf microfoons, om het geluid goed over te brengen tijdens conference calls. Het zou moeten resulteren in geluid horen tot vanaf 8 meter. De S-variant beschikt voor beeld over een 1080P-camera en de Pro-versie een 4K-camera. Hieraan zijn vervolgens slimme features toegevoegd. Denk hierbij aan software om een sprekend persoon te herkennen, waardoor de camera automatisch in kan zoomen op die persoon en alleen het geluid van de spreker weergeeft door andere geluiden eruit te filteren. Volgens Huawei werkt deze functie goed in drukke ruimtes.

Huawei heeft de IdeaHub S en IdeaHub Pro verder voor de zakelijke markt geoptimaliseerd door het geschikt te maken voor het maken van notities. De aantekeningen die de gebruiker maakt kunnen direct gedeeld worden met collega’s, als afbeelding of automatisch geconverteerd naar tekst.

IdeaHub Board

Het andere smartboard waarmee Huawei komt, de IdeaHub Board, richt zich specifiek op het onderwijs. Van dit systeem verschijnt een 65 inch-uitvoering en een 86 inch-uitvoering. Met onder meer een gecertificeerd blauwlichtfilter is het geschikt gemaakt voor scholen, want hiermee worden de ogen van leerlingen beschermd tegen schadelijk licht. Daarnaast beschikt het systeem niet over camera’s, wat volgens Huawei gebeurt om de privacy van de leerlingen te garanderen.

Het beeldscherm van de IdeaHub Board heeft een kijkhoek van 178 graden, zodat het vanuit verschillende plekken in de klas goed te bekijken is. Dit smartboard heeft twee microfoons die geluid uit een hoek van 180 graden en vanaf 8 meter afstand kunnen opvangen.

Tijdens een presentatie om 11 uur komt de Chinese techgigant met meer informatie over de introductie in Nederland en België.