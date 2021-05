Windows 10 21H1 update laadt doucmenten sneller

De nieuwste Windows 10 update, 21H1, wordt momenteel in gespreide intervallen uitgerold naar gebruikers. De update biedt drie nieuwe gebruikersgerichte functies: verbeterde Windows Hello-ondersteuning voor systemen met meerdere camera’s, een verbeterde versie van Windows Defender Application Guard, en verbeteringen aan de Group Policy Service die snellere updates van groepsbeleid voor externe medewerkers mogelijk maken.

Waarschijnlijk de nuttigste update is die van Application Guard, waarmee niet-vertrouwde sites en documenten worden geïsoleerd, zodat voor macro’s of scripts daarin moeilijker vertrouwde bronnen kunnen aanvallen. Microsoft zegt dat de nieuwe en verbeterde Application Guard geïmporteerde technologie is uit de nu op de plank staande Windows 10X. De nieuwe versie zou het mogelijk moeten maken om Word-, Excel- en Powerpoint-documenten sneller te laden.

Snellere GPO-propagatie

De update in de de Group Policy Service is volgens Microsoft bedoeld om “scenario’s voor werken op afstand te ondersteunen”. Wijzigingen in het groepsbeleid worden nu sneller doorgevoerd. Dit merkt eigenlijk alleen de Active Directory-beheerder: zowel lokale als externe GPO-propagatie zou nu sneller moeten gebeuren.

Ook gezichtsherkenning via externe camera

Windows Hello, Microsofts biometrische authenticatiesysteem voor gezichtsherkenning, kan nu beter systemen met meerdere beschikbare camera’s ondersteunen, bijvoorbeeld een laptop met zowel een ingebouwde webcam als een door de gebruiker gekoppelde camera. Hello werkte standaard alleen met de interne camera, maar nu is deze standaard ingesteld op een externe camera als deze aanwezig is. Dit bespaart gebruikers wat verwarring in welke richting ze moeten staren terwijl ze proberen naar het bureaublad te gaan. Deze mei update brengt geen echt grote veranderingen, die staan op de agenda voor oktober, met de geplande 21H2-release. Die release brengt ingrijpende visuele updates, met codenaam Sun Valley, over het hele besturingssysteem. Verder worde onder andere en sterk vernieuwde appstore verwacht, en gepersonaliseerde nieuwsfeed.