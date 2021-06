Gigabyte onthult nieuwe BRIX Mini-PC met AMD Ryzen 5000U APU

Gigabyte heeft een nieuwe BRIX Mini-PC onthuld. De zogenaamde “small form factor” computer is uitgerust met de nieuwste AMD Ryzen 5000U “Cezanne” APU’s.

Hoewel Gigabyte niet ingaat op specifieke APU’s uit de Ryzen 5000U serie, geeft het bedrijf aan dat de 7nm chips een single-threaded performance verbetering hebben van 16 procent ten opzichte van de vorige generatie. De multi-thread prestaties zouden zo’n 14 procent omhoog zijn gaan, terwijl de SoC minder energie zou verbruiken. Qua rekenkracht zouden de Ryzen 5000U processoren met Zen 3 kernen de multimedia-performance naar nieuwe hoogtes tillen van tot 2,048 teraflops, aldus Gigabyte. Dat zou betekenen dat de nieuwe BRIX een snellere performance levert dan bijvoorbeeld de Xbox One, die tot 1,31 teraflops aan rekenkracht te bieden heeft. Als we kijken naar de 8-core Ryzen 7 5800U, the high-end optie uit de serie, voegt deze aan het bovenstaande een basis kloksnelheid van 1,9 GHz toe. Wanneer turbo boost wordt ingezet, zou dat 4,4 GHz moeten zijn. De GPU is verder een Vega 8 chip met 512 kernen en een kloksnelheid van 2000 MHz.

Extra opslagmogelijkheden

Verdere specificaties van het systeem zijn tot 64GB aan DDR4-3200 SO-DIMM geheugen, ingebouwde WiFi 6 en BT5.2 mogelijkheden en 5 USB 3.2 poorten. Daarnaast is de BRIX Mini-PC uitgerust met een headphone jack en Realtek Audio. Interne testen van Gigabyte tonen een maximaal geluidsniveau aan van 35 dB in de boost-modus. In de standby-stand zou de nieuwe BRIX zo’n 20 dB aan geluid produceren.

De Gigabyte mini-computer is daarnaast beschikbaar in twee verschillende modellen, een basisversie en een hoger model. Met de hogere optie hebben gebruiken extra ruimte voor een 2,5 inch SSD/HDD schijf. Afgezien daarvan zijn er ook verschillende upgrade opties. Hiermee kunnen kopers onder andere een tweede LAN poort toevoegen en gaan voor twee extra M.2 SSD schrijven.

Tip: Qualcomm introduceert mini-pc op basis van Windows 10 on Arm