Salesforce verbetert welzijn van werknemers met nieuwe features

Salesforce introduceert verschillende nieuwe features voor zijn Work.com engagement platform voor werknemers. De updates zijn bedoeld om onder andere het welzijn en de productiviteit van werknemers te verbeteren en om personeel te begeleiden bij hun loopbaangroei.

De nieuwe features bestaan uit Work.com Wellbeing, Talent en Employee Service. Met de Wellbeing functie kunnen werknemers tussendoor verschillende vertrouwelijke checks doen om aan te geven hoe het met ze gaat. Met deze data kunnen ze bijvoorbeeld trends bijhouden met betrekking tot hoe gestrest ze zijn. Anderzijds kunnen teamleiders de data geanonimiseerd inzien, gegroepeerd per team of locatie. Hierdoor kunnen ze bijtijds actie ondernemen als er bijvoorbeeld op een bepaalde locatie een piek is in het stress-niveau. Voor de Wellbeing feature heeft Salesforce samengewerkt met experts, zoals Thrive Global. “Thrive zal werknemers en bedrijven helpen met een zogenaamde whole-human aanpak voor het welzijn van hun werknemers door hen de tools te geven die ze nodig hebben om op hun best te zijn in elk aspect van hun leven,” legt Thrive Global oprichtster en CEO Arianna Huffington uit.

Salesforce Talent en Employee Service

Met Work.com Talent kunnen werknemers aan de slag met de groei van hun carrière. De feature is als het ware een dashboard dat gepersonaliseerde hulp biedt voor het begeleiden van de loopbaan. Daarnaast krijgen werknemers ook bepaalde aanbevelingen voor cursussen en relevante content van Salesforce’s Trailhead. Dit laatste is een serie van online tutorials om ontwikkelaars te helpen met het coderen voor het Salesforce platform. Gebruikers volgen hierbij een bepaald traject voor beginners of gevorderden.

Als laatste heeft Salesforce ook Employee Service gelanceerd voor het Work.com platform. Dit bestaat uit een cluster van updates, die interacties slimmer en intuïtiever zouden moeten maken. Met de functie kan het HR Service Center human resource processen, zoals papierwerk en de integratie van nieuwe werknemers in het bedrijf, beter stroomlijnen. Werknemers zelf kunnen onder andere sneller antwoorden vinden op bepaalde beleidsvragen, zich registreren voor een bedrijfscreditcard en belastingformulieren invullen. Onder Employee Service valt ook de Service Catalog, die werknemers in contact brengt met de juiste mensen om bijvoorbeeld een nieuwe laptop of smartphone aan te vragen. Verder worden ook AI-chatbots ingezet om algemene vragen te beantwoorden.

