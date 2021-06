Lenovo kondigt ThinkPad X1 Extreme Gen 4 en meer aan

Lenovo komt met nieuwe producten, waaronder de ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Er komen daarnaast nieuwe ThinkVision mobiele monitoren, accessoires en nieuwe IdeaPad Chromebooks. Het idee achter de nieuwe producten is dat ze veelal gemaakt zijn om hybride te kunnen werken.

ThinkPad X1 Extreme Gen 4 heeft een 11e generatie Intel Core i9 H-serie vPro-processor en Nvidia GeForce RTX-laptop GPU’s met maximaal 64GB DDR4-geheugen en ondersteuning voor SSD. Het apparaat heeft een display van 16 inch en het scherm kan 4K-beelden tonen. Het apparaat heeft een FHD-webcam, een speakersysteem en komt eventueel met draadloze 5G-LAN-ondersteuning. ThinkPad X1 Extreme Gen 4 is 17,7 millimeter dik, bestaat uit verschillende lagen carbon en er zitten drie koelsystemen in met Nvidia RTX (hybride, toetsenbord en dual bypass). Hij weegt 1,8 kilogram en is verkrijgbaar vanaf 2.099 euro.

Daarnaast komt Lenovo met een nieuwe ThinkVision M15 Mobile monitor, die wordt geplugd in combinatie met X1 Extreme. De monitor is 15,6 inch FHD en wordt gebruikt met een USB-C-kabel, zodat je hem ook met een smartphone kunt gebruiken. Daarnaast komt er een nieuwe ThinkVision T23M-20-scherm en een MC50-webcam. Het idee is dat je hiermee een mooie twee-monitor-setup kunt maken, die bijvoorbeeld handig is voor videoconferenties.

ThinkPad X1 Extreme Gen 4

Naast een nieuwe ThinkPad L13 Gen 2 en L13 Yoga Gen 2 die als grote vernieuwing hebben gebruik te maken van een AMD Ryzen 5000 Series Mobile-processor, staan er ook twee nieuwe Chromebooks op stapel. IdeaPad 5i Chromebook is 14 inch en IdeaPad Flex 5i Chromebook is 13-inch 2-in-1. De IdeaPad 5i is gemaakt voor volwassenen en studenten die (school)werk en privé willen combineren.

IdeaPad 5i Chromebook bevat maximaal 512GB SSD-opslag en elfde Generatie Intel Core-processoren. Het apparaat heeft een 3,5 mm audioport, een USB 3.1 Gen 1 A-port en twee USB 3.1 Gen 1 C-port. Deze Chromebooks zijn vanaf juni en juli beschikbaar.