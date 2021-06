Microsoft onthult Windows 11

Microsoft heeft zojuist Windows 11 aangekondigd. Chief Product Officer Panos Panay omschrijft het als een besturingssysteem dat “je dichterbij de dingen brengt waar je van houdt”.

Windows 11 moet de user interface verbeteren. Het design heeft wat weg van Windows 10X, het besturingssysteem dat ontworpen werd voor dual-screen devices. Later annuleerde Microsoft deze uitvoering. In Windows 11 zien we vanuit designperspectief applicaties en vensters met afgeronde hoekjes. Daarnaast moet het besturingssysteem eenvoudiger te gebruiken zijn zonder toetsenbord, door opties toe te voegen voor het aanpassen van applicatievensters en voor een stylus. Ook is er een geüpdatete startmenu en -knop. In dit menu zijn apps, recente documenten en een zoekbalk te vinden.

Het besturingssysteem belooft prestatieverbeteringen te leveren, zoals bij het browsen via Microsoft Edge. Er zal langere batterijduur mogelijk zijn. Updates zijn 40 procent in omvang teruggebracht, stelt Panay.

Collaboration-app Microsoft Teams zal ook een grote update krijgen als onderdeel van Windows 11. Microsoft Teams lijkt meer chatfuncties te krijgen. Dat wil zeggen, er komt een interface waarbij chats in een losstaand venster getoond worden. Veelgebruikte contacten verschijnen als pop-up in de startbalk. Ook komen er meer videoconferencing-functies, zoals eenvoudiger aan videogesprekken deel kunnen nemen.

Microsoft Store

Daarnaast heeft Microsoft zijn Store naar eigen zeggen opnieuw gebouwd, om op dit vlak verbeteringen te realiseren. Volgens Panay is het krijgen van software op Windows het veiligst en snelst via de Microsoft Store. Er is plaats voor traditionele Win32-apps, Progressive Web Apps en Universal Windows Platform-apps.

Panay onthulde dat ontwikkelaars de ‘commerce engine’ kunnen gebruiken, waar een commissie van 12 procent van het aankoopbedrag voor gevraagd wordt. Ook is het mogelijk om een eigen payment processor te gebruiken om het volledige aankoopbedrag te behouden. Hiermee lijkt het zich qua prijs te willen onderscheiden van Apple, dat via zijn winkel soms tientallen procenten commissies vraagt aan appontwikkelaars.

Opvallend is dat Windows 11 Android-apps zal ondersteunen. Tijdens de presentatie valt te zien dat Android-apps verkrijgen via de Amazon app store werkt. Hierdoor komen miljoenen apps naar het Microsoft-platform.

Het is de bedoeling dat Windows 11 één grote feature update per jaar krijgt.

Microsoft verwacht dat Windows 11 het eind van het jaar beschikbaar is.