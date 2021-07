Philips presenteert nieuwe ultra-wide 498P9Z-monitor

Philips heeft onlangs zijn nieuwe 49-inch 498P9Z monitor gelanceerd voor eindgebruikers die een groot en breed scherm nodig hebben. De monitor is geschikt voor multitasking en heeft een ingebouwde KVM-schakelaar waardoor tussen verschillende aangesloten devices kan worden geschakeld.

Veel professionals als grafische ontwerpers, architecten en financiële adviseurs gebruiken nog steeds opstellingen van twee of meer schermen voor het krijgen van overzicht in hun werkzaamheden. De nu uitgebrachte Philips 49-inch 498P9Z monitor moet hieraan een einde maken, zo stelt de fabrikant.

Volgens Philips beschikt de 498P9Z monitor over een groot 32:9 SuperWide 49-inch scherm. Dit scherm is zo breed dat het een combinatie van 27-inch 16:9 QuadHD-schermen kan vervangen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld spreadsheets in één keer zichtbaar en kunnen videospecialisten en programmeurs hun previews en tijdlijn tegelijkertijd in beeld hebben. De 1800r curve van het scherm biedt volgens Philips een ‘meeslepende en comfortabele’ ervaring die doet denken aan een natuurlijk gezichtsveld zonder felle schittering of vervorming.

Overige beeldschermtechnologie

De Philips 49-inch 498P9Z Monitor beschikt ook over VESA-gecertificeerd DisplayHDR 40-technologie. Dit biedt betere contrast, helderheid- en kleuren dan traditionele SDR-schermen. Daarnaast heeft de monitor een refresh rate van 165 hertz en Adaptive Sync voor vloeiende acties. Visuele technieken als FlickerFree een EasyRead-modus en een LowBlue-modus geven gebruikers een comfortabelere kijkervaring. Dit door schadelijke blauw licht emissies te filteren en ruis door schittering te verminderen.

Multitasking en ingebouwde KVM-schakelaar

De Philips 49-inch 498P9Z Monitor is verder zeer geschikt voor multitasking volgens de fabrikant. De ratio en grootte van het beeldscherm zorgt ervoor dat eindgebruikers meerdere applicaties en documenten tegelijk kunnen openen en allemaal een vaste plek op het beeldscherm hebben.

Met de ingebouwde MultiClient Integrated KVM-schakelaar schakelen gebruikers eenvoudig tussen meerdere devices en kunnen deze zo tegelijkertijd gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan combinaties tussen twee losse pc’s. Hiervoor hoeven zij dan alleen een enkele monitor-keyboard-muis set-up te gebruiken. Verder beschikt de Philips 49-inch 498P9Z Monitor nog over verschillende connectiviteitsopties en een slim kabelmanagementsysteem.

De Philips 49-inch 498P9Z Monitor is vanaf augustus leverbaar en heeft een adviesprijs van 1.149 euro.