Windows 10 ondersteund tot 2027, nieuwe update na de zomer

Na de zomer komt Microsoft met de nieuwe update voor Windows 10, 21H2. De update introduceert betere wifi-beveiliging, GPU-ondersteuning en support tot 2027.

“Hoewel we enthousiast zijn over de volgende generatie Windows met Windows 11, richten we ons ook op het ondersteunen van de meer dan 1,3 miljard maandelijks actieve apparaten op Windows 10,” zegt John Cable, Vice President, Program Management, Windows Servicing and Delivery.

De nieuwe update “zal een reeks functies hebben gericht op productiviteit en beveiliging, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de behoeften van onze klanten op basis van feedback.” Nieuwe functies gericht op productiviteit, beheer en beveiliging zijn onder meer:

Ondersteuning van WPA3 H2E-standaarden voor verbeterde wifi-beveiliging.

Windows Hello for Business ondersteuning van vereenvoudigde implementatiemodellen zonder wachtwoord om binnen enkele minuten een implementatie-naar-run-status te bereiken.

GPU-ondersteuning in het Windows-subsysteem voor Linux (WSL) en Azure IoT Edge voor Linux op Windows (EFLOW)-implementaties voor machine learning en andere rekenintensieve workflows.

Windows 10 ondersteuning tot 2027

De nieuwe update zal worden aangeboden via het normale updateproces. De Home- en Pro-edities krijgen 18 maanden onderhoud, de Enterprise- en Education-edities 30 maanden. “Daarnaast lanceren we tegelijkertijd de volgende versie van het Windows 10 Long-Term Servicing Channel op basis van versie 21H2, en deze zal vijf jaar worden onderhouden, zoals aangekondigd in februari.” Dat betekent dat gebruikers nog alle tijd hebben om een overstap naar het nieuwe Windows 11 te overwegen.

Vorige week is Microsoft al begonnen met het uitbrengen van 21H2-builds voor Windows Insiders die vanuit het bètakanaal naar het Release Preview-kanaal zijn verplaatst omdat hun specifieke apparaten niet voldeden aan de hardwarevereisten voor Windows 11. “Hierdoor kunnen ze in plaats daarvan de nieuwste innovaties en verbeteringen in Windows 10 ervaren,” zegt het bedrijf. De brede beschikbaarheid van Windows 10 21H2 begint na de zomer: het bedrijf belooft daarover binnenkort meer informatie te geven.