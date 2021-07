‘Apple brengt binnen enkele jaren gezichtsherkenning naar Mac’

Apple watcher Mark Gurman stelt dat Apple ‘binnen een paar jaar’ met Face ID voor de Mac komt.

Mark Gurman, Apple watcher bij Bloomberg, geeft aan dat het uiteindelijke doel van Apple is om Face ID naar alle producten te brengen, inclusief de goedkopere iPhones zoals de iPhone SE en de iPad Air, die nu over Touch ID beschikken. Hij denkt wel dat Touch ID een belangrijk onderdeel blijft van Apple’s productassortiment, vooral voor goedkopere modellen, omdat het een goedkoper alternatief is voor Face ID en toch gebruikers blijft beveiligen.

“Het zal dit jaar niet gebeuren, maar ik durf te wedden dat Face ID op de Mac binnen een paar jaar komt. Ik verwacht dat alle iPhones en iPads binnen die tijd ook overgaan op Face ID. Uiteindelijk zou een camera die in het scherm is ingebed, helpen om de duurdere apparaten van Apple te onderscheiden, door de inkeping aan de bovenkant te elimineren. De gezichtsherkenningssensor geeft Apple twee centrale kenmerken: beveiliging en augmented reality. Touch ID, handiger of niet, biedt alleen de eerste.”

Dreigt leegloop bij Apple?

Andere experts hadden ook al gesuggereerd dat de ingebedde camera’s er aan zitten te komen. Gurman zegt verder dat Apple een vervanger voor de 27-inch iMac blijft ontwikkelen, die mogelijk een groter scherm en een krachtigere M2X chip zal hebben. Apple had eerder dit jaar het werk aan zo’n grotere ‌iMac onderbroken, om zich te concentreren op de 24-inch ‌iMac‌, die afgelopen april werd uitgebracht.

In dezelfde nieuwsbrief waarschuwt hij voor een leegloop bij Apple, tenzij het bedrijf meer flexibiliteit toont in het op afstand laten werken van het personeel. Sommige werknemers hebben hem al gezegd dat ze overwegen te vertrekken naar bedrijven met een flexibelere houding over werken op afstand. Apple heeft eerder gezegd dat medewerkers uiteindelijk maximaal twee dagen per week thuis mogen werken. “Maar Tim Cook heeft het personeel al gewaarschuwd, dat het plan volgend jaar opnieuw zal worden geëvalueerd en dat het niet voor iedereen zal gelden.”