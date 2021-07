‘Vanaf 2022 alleen 5G iPhones’

Apple zal volgens insiders vanaf volgend jaar alleen 5G-compatibele iPhones uitbrengen. De nieuwe iPhone SE zal ook pas in 2022 arriveren, terwijl de iPhone Mini voorlopig geen update krijgt.

Apple zal in de eerste helft van 2022 een 5G-versie van iPhone SE gaan verkopen. Deze budget-iPhone zal zijn uitgerust met de A14 of A15-processor en Qualcomm’s X60-modem chips, zo melden insiders. Het ontwerp en de specificaties zullen vergelijkbaar zijn met de bestaande iPhone SE: een 4,7-inch toestel, afgeleid van de iPhone 8, maar dan met 5G en een verbeterde processor.

Volgens de insiders werkt Apple ook aan een bijgewerkte versie van de iPhone 11, met een 6 of 6,1 inch LCD-scherm, Face ID-ondersteuning, 5G en een verbeterde A-serie chip. Wellicht is dit de iPhone SE Plus. Deze iPhone 11-upgrade heeft een prijskaartje van minder dan 600 dollar (omgerekend 510 euro) en kan naast de iPhone SE als een goedkope optie worden verkocht. Dit toestel wordt echter pas in 2023 verwacht.

De iPhone Mini krijgt voorlopig geen update: de verkoop daarvan loopt ver achter bij de verwachting. Begin dit jaar waarschuwde Apple-CEO Tim Cook nog dat de EU ver achter loopt op China en de VS met de uitrol van 5G. Of die achterstand op tijd is weggewerkt, is nog niet te zeggen.