Google toont Pixel 6 smartphones met Tensor chip

Google heeft onlangs een preview gegeven van zijn aankomende Pixel smartphones, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Beide toestellen zullen draaien op een intern ontwikkelde chip met een aparte module voor het verwerken van machine learning code.

Hoewel Google de volledige specificaties van de smartphones pas bij de lancering in het najaar bekendmaakt, heeft de techgigant al een paar kern features vrijgegeven. Zo wordt de Pixel 6 uitgerust met een 6,4 inch FHD+ (2.220 x 1.080 pixels) display. Zoals gebruikelijk krijgt de Pro versie een groter scherm en dat is in dit geval een 6,7 inch QHD+ (3.200 x 1.800 pixels) display. Een ander verschil tussen de twee devices is het aantal camera’s. Daar waar Google de Pixel 6 uitrust met 2 lenzen, krijgen 6 Pro gebruikers de beschikking over 3 camera’s aan de achterkant van het toestel.

Tensor chip met AI-module

Met de nieuwe toestellen introduceert Google ook een eigen chip onder de Tensor merknaam. De techgigant geeft aan dat het om een system-on-chip (soc) systeem gaat, waarbij meerdere dedicated processoren specifieke taken uitvoeren. De huidige Pixel 5 toestellen draaien op een Qualcomm chip met onder andere een centrale verwerkingseenheid en modules voor het afhandelen van grafische informatie en machine learning code. De verwachting is dat de Tensor chip vergelijkbare modules zal bevatten.

De Pixel smartphones krijgen daarnaast een nieuwe Titan M chip, namelijk de Titan M2. Google lanceerde de originele Titan M in 2018 als beveiliging processor. Deze heeft als taak om onder andere te voorkomen dat malware de firmware op een toestel kan aanpassen. Ook zorgt de chip ervoor dat de Android versie op een device niet terug kan worden gedraaid naar een eerdere, minder veilige, versie. Op het moment is nog niet veel bekend over de Titan M2. Naar verwachting zal de nieuwe chip komen met geavanceerdere beveiliging features. Mogelijk wordt de M2 ontwikkeld op een nieuwer productieproces. Eerder dit jaar gaf Axios aan dat Google van plan was om Samsung’s 5 nanometer productieproces te gebruiken. Volgens bepaalde bronnen zou de bijbehorende CPU gebaseerd zijn op een 8-core architectuur van Arm.

