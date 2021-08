Zebra lanceert mobiele computer TC52ax

De Zebra TC52ax mobiele bedrijfscomputer biedt Wi-Fi 6 ondersteuning en een volledige desktopervaring.

Zebra Technologies heeft de TC52ax gelanceerd, het nieuwste lid van diens TC5X familie mobiele bedrijfscomputers. De TC52ax heeft Wi-Fi 6 ondersteuning en Workstation Connect, een nieuwe software-oplossing die gebruikers in staat stelt om van Zebra’s mobiele apparaten mobiele workstations te maken. Gebruikers kunnen nu applicaties laten draaien op een groot scherm vanaf hun mobiele apparaat en makkelijk verbinden met externe monitoren, mobiele scanners, printers en keyboards.

De TC52ax is bedoeld voor het checken van prijzen en producten, inventarisatie en cycle counts, line busting, productiestrategie en buy online pick up in store (BOPIS) en buy online, pick up at curbside (BOPAC) toepassingen. “Real-time zichtbaarheid stelt bedrijven in staat de beste acties te nemen en orkestreren. Daar focussen wij ons heel erg op, om die medewerker in de frontlinie te helpen,” zei Zebra’s CTO Tom Bianculli tegen Techzine.

Makkelijk terug te vinden en valbestendig

“Met Wi-Fi 6 op de TC52ax kunnen fabrikanten de bandwijdte en capaciteit laten toenemen en grotere doorvoersnelheden en snellere reactietijden implementeren, zelfs wanneer meerdere apparaten gebruikt worden op hetzelfde netwerk,” aldus het bedrijf.

De nieuwe computer biedt geavanceerde scanopties op afstand door het gebruik van IntelliFocus, zodat werknemers makkelijk barcodes kunnen scannen op de bovenste rij van schappen. Daarnaast is de TC52ax Zebra’s eerste Android 11 mobiele bedrijfscomputer die Device Tracker bevat. Daarmee kan een misplaatst apparaat weer teruggevonden worden, zelfs wanneer het uitstaat of de batterij leeg is. De TC52ax is 159 x 76 x 18mm, weegt zo’n 265 gram, en voldoet aan de IEC valeisen.