LinkedIn gaat Stories anders vertellen

LinkedIn stopt eind september met de huidige Stories-aanpak, die pas vorig jaar gelanceerd was. Video’s zullen nu blijven staan.

Het vorig jaar toegevoegde Stories in LinkedIn gaat deze maand alweer verdwijnen. Een nieuwe invulling moet er voor in de plaats komen. De bedoeling van Stories was om hapklare brokjes video “in een professionele context te delen. Verhalen boden een gemakkelijke manier om inzichten te delen, om hulp te vragen en te reageren op nieuws en branche-updates,” aldus het bedrijf. De ingebouwde beperkingen resulteerden er echter in dat deze feature nauwelijks gebruikt werd.

LinkedIn gaf toe dat het er destijds vanuit was gegaan dat gebruikers geen informele video’s aan hun profiel zouden willen koppelen, en dat men eerder geneigd zou zijn om een video te posten als die kort daarna vanzelf weer zou verdwijnen. Daarmee sloeg het bedrijf de plank dus mis. Men wil juist dat eigen video’s blijven staan, om zo op een persoonlijke manier een professioneel verhaal te kunnen vertellen.

Les geleerd

“We hebben vorig jaar Stories geïntroduceerd als een leuke en informele manier om snel video-updates te delen. We hebben een hoop geleerd,” zo begint Liz Li, Senior Director of Product bij LinkedIn haar blog. Stories gaat herontworpen worden, want “we willen mixed media en creatieve tools van Stories op een consistente manier op ons platform omarmen, terwijl we eraan werken om het beter te integreren met je professionele identiteit.”

Uit onderzoek zou blijken dat wij, gebruikers, blijvende video’s willen maken, “die je professionele verhaal op een meer persoonlijke manier vertellen en die zowel je persoonlijkheid als je expertise laten zien.” Bovendien wil men meer creatieve tools om die video’s te maken. Volgens Li waren de al beschikbare tools – Stickers en The Question of the Day – onvoldoende motivatie voor ons om eigen video’s op de site te zetten.