Windows Insiders kunnen Android-apps op Windows 11 testen

Deelnemers aan het Windows Insider-programma kunnen al proberen te testen hoe Android-applicaties op Windows 11 draaien. In de Microsoft App Store is hiervoor de specifieke applicatie Android Subsystem for Windows verschenen.

Windows 11 brengt, zoals we op Techzine in een preview beschreven, veel nieuwe functionaliteit naar het besturingssysteem. Onderdeel van de vernieuwingen is dat Microsoft het straks ook mogelijk wil maken om Android-applicaties op Windows 11 te kunnen draaien. Dit moet gebeuren via een speciale Amazon-appstore en via een Android Subsystem for Windows-applicatie.

De Microsoft-volgers van The Walking Cat hebben ontdekt dat deelnemers aan het Insider-programma nu al de mogelijkheid hebben om te testen hoe Android-applicaties op Windows 11 draaien.

Beschikbaar in Microsoft Store

Voor Insider-deelnemers is de Android Subsystem for Windows-applicatie beschikbaar in de Microsoft Store. Wel voorzien van een Microsoft Confidential – For testing purposes-label. De applicatie lijkt momenteel meer op een installer of updater van systeemcomponenten. Wellicht komt de applicatie helemaal niet als een officiële applicatie in de Microsoft Store beschikbaar.

Wachten op tool

Dat er iets moet komen, is wel duidelijk. Microsoft heeft eerder aangegeven dat het komende Android subsystem een proxy native applicatie biedt tussen de Android-applicatiemodel en het Windows-applicatiemodel. Er komt een virtuele machine (vm) die comptabiliteit moet bieden voor het Android Open Source Project (ASOP). Binnen dit project zitten verschillende customvarianten van het mobiele besturingssysteem, zoals het FireOS van Amazon, die niet de ondersteuning van de Google Play Store vereisen.