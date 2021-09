Kingston lanceert draagbare SSD met maximaal 2 TB storagecapaciteit

Kingston Technology heeft onlangs zijn X2000 Portable SSD gelanceerd. De draagbare externe SSD moet een snelheid van maar liefst 2.000 Mbps bieden en biedt opslagcapaciteit in drie varianten.

De nu geïntroduceerde X2000 Portable was al aangekondigd tijdens de CES-conferentie in januari van dit jaar, maar maakt nu zijn entree. De draagbare SSD heeft een compact formaat van 69,54 x 32,58 x 13,5 millimeter en kan op deze manier overal makkelijk worden meegenomen. De SSD is daarnaast water- en stofdicht en beschikt over een rubberen sleeve als bescherming tegen schokken. De X2000 Portable heeft daarnaast een USB-C-connector.

Functionaliteit X2000 Portable

De X2000 Portable moet prestaties leveren van standaard 2.000 Mbp read en write. Hiervoor beschikt de draagbare SSD over onder andere een SM2320-controller van chipsetfabrikant Silicon Motion. Daarnaast is de X2000 Portable van Kingston Technology verkrijgbaar in drie varianten als het gaat om opslagcapaciteit: 500 GB, 1 TB en 2 TB. Volgens de fabrikant is deze laatste variant vooral geschikt voor de opslag van hoge resolutiebeelden, 8K video en grote documenten.

Prijzen

De prijzen van de X2000 Portable van Kingston zijn 104 euro voor de 500 GB-versie, 165 euro voor de 1 TB-versie en 287 voor de 2 TB-versie.