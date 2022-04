De Samsung T7 Shield is beschikbaar. De SSD heeft twee uitvoeringen: 1TB en 2TB. Beide zijn niet veel groter dan een bankpas.

De T7 Shield weegt nog geen 100 gram en past in een broekzak. De uitvoering van 1TB heeft een adviesprijs van 170 euro; de uitvoering van 2TB bedraagt 320 euro.

De schijf werd aan twee bestendigheidstests onderworpen: IP5 en IP6. Tijdens de IP5-test wordt een apparaat drie minuten lang met water besproeid. Tijdens de IP6-test wordt een apparaat acht uur lang aan stof blootgesteld. Beide tests zijn doorstaan. Toch adviseren we om water te vermijden. Stof- en waterschade vallen niet onder de garantie.

Samsung ontwierp de T7 voor een brede doelgroep. Consumenten komen ter gedachte, maar ook in zakelijke omgevingen misstaat de T7 niet. Vlieg je regelmatig zonder wifi en werk je met grote bestanden, dan kan het handig zijn om de schijf op zak te hebben.

Snelheid en USB Type-C

Beide uitvoeringen draaien op USB 3.2 Gen2. De ingang is USB Type-C. Samsung levert een USB Type-C-to-C- en Type C-to-A-kabel mee. De leessnelheid piekt op 1.050 MB/s; de schijfsnelheid op 1000 MB/s. Dit zijn de hoogste snelheden die door USB 3.2 Gen2 worden ondersteund. Data beweegt twee keer zo snel als de T5 Shield, het vorige model in de serie. Gegevens worden automatisch versleuteld met 256-bit AES.

De schijf ondersteunt Samsung SSD Magician7. De software maakt het mogelijk om de prestaties van een SSD te monitoren. Het dashboard biedt zicht op mogelijke problemen. Binnen het programma vind je vier instellingen voor stroomverbruik. Daarnaast biedt Magician7 een handige functie om alle data veilig van een schijf te verwijderen.

PCIe 5.0

Zoals eerdergenoemd draait de Shield T7 op USB 3.2 Gen2. In het volledige portfolio van Samsung vind je modellen met diverse ingangen, waaronder PCIe. Eind 2021 maakte de organisatie het eerste PCIe 5.0-model bekend. De zogeheten PM1743 is met name geschikt voor high-performance servers.

