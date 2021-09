Logitech introduceert docking station Logi Dock

Logitech heeft vandaag een nieuw multifunctioneel, alles-in-één docking station onthuld. De Logi Dock heeft one-touch-join, om met een enkele klik meetings te managen, en een ingebouwde speakerphone die is gecertificeerd voor Google, Microsoft Teams en Zoom.

“De Logi Dock is een en moderne docking-oplossing die essentiële functies bevat om samen te werken, zoals een betere controle over het dempen van geluid en one touch join,” zo zegt het bedrijf. “En niet onbelangrijk: het verandert de werkruimte in een elegante werkruimte die we allemaal willen hebben.”

De Logi Dock verbindt tot vijf USB-apparaten en maximaal twee monitoren, terwijl de laptop van de gebruiker wordt opgeladen. “De enkele kabelverbinding van de Logi Dock naar de laptop elimineert overbodige kabels, dongles en laders voor een opgeruimde, meer overzichtelijke werkruimte.”

Integratie met eigen werkplek

Als de Logi Dock is gecombineerd met de kalenderintegratie van Logi Tune, dan zorgt intelligente belichting ervoor dat de gebruiker een notificatie krijgt wanneer een meeting op het punt staat te beginnen. Ook zijn er intuïtieve knoppen toegevoegd om gemakkelijk deel te nemen aan calls, geluid te dempen, een camera in of uit te schakelen en calls te beëindigen.

Verder kunnen gebruikers de noise-cancelling speakerphone inschakelen en automatisch switchen naar een Zone Wireless-headset of Zone True Wireless earbuds voor privégesprekken. Ook is er eenvoudig te schakelen naar muziek via de speaker van de Logi Dock, als een meeting is beëindigd.

Het nieuwe dockingstation is verkrijgbaar vanaf het einde van dit jaar, met een adviesprijs van 399 euro. De grijze uitvoering is uitsluitend voor Microsoft Teams. Logi Tune is nu al verkrijgbaar.