Hebben Apple’s M1 MacBooks te zwakke schermen?

Gebruikers proberen in de VS een class action op te zetten tegen Apple, vanwege breekbare schermen.

In de VS zijn een aantal rechtszaken begonnen om te proberen een class action (groepsvordering) tegen Apple te starten vanwege vermeende zwakke schermen van de M1 MacBook. Het betreft de modellen van 2020 en 2021, namelijk de op de M1 gebaseerde MacBook Air en de op de M1 gebaseerde 13″ MacBook Pro. De aanklacht is dat Apple op de hoogte was van het defect of had moeten zijn, op basis van zijn eigen uitgebreide interne tests, rapporten van technici en feedback van klanten.

“De M1 MacBook is defect, omdat de schermen buitengewoon kwetsbaar zijn, barsten, zwart worden, of magenta, paarse en blauwe lijnen en vierkanten vertonen, of anderszins helemaal niet meer werken,” staat in een klacht. “Duizenden gebruikers van over de hele wereld hebben dit probleem rechtstreeks bij Apple en op door Apple gesponsorde forums gemeld.” Desondanks zou Apple vaak hebben geweigerd te betalen voor reparaties, waardoor klanten gedwongen werden om honderden dollars te betalen via externe leveranciers. Bovendien zijn in een aantal gevallen na reparaties door Apple de problemen weer teruggekomen.

Dun en licht en toch niet zo ijzersterk?

Een andere klacht stelt dat er een inherent defect in de machines zit, dat het beeldscherm aantast. Daardoor zouden tijdens normaal gebruik de beeldschermen verduisterd raken met zwarte of grijze balken of plaatselijk helemaal geen visuele output geven. Bovendien zouden er te makkelijk scheuren in komen, die delen van het scherm verduisteren. Dat is des te zuurder, omdat Apple het apparaat aanprijst vanwege de “superieure materialen en duurzaamheid” en als “dun en licht, maar toch ijzersterk”, omdat de “stevige aluminium unibody de MacBook Air strak, duurzaam en overal klaar voor maakt”, zo klaag de klacht.

Apple heeft sindsdien een waarschuwing gegeven, die het probleem bij de gebruiker lijkt te leggen: men wordt geadviseerd om hulpstukken, zoals een toetsenbordafdekking, te verwijderen voordat men de MacBook sluit “om beschadiging van het scherm te voorkomen.” Een van de zaken heeft echter een lange lijst voorgelegd met citaten op sociale media over M1-gebaseerde MacBook-schermproblemen, zoals een veertien pagina’s tellende thread op het discussieforum van Apple zelf, getiteld “MacBook Air M1 screen crack for no apparent reason.”

De voorgaande serie van de MacBook Pro had ook al problemen met de schermen.