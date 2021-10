HP en Flex IT kiezen voor refurbished om “vertrouwen te vergroten”

HP werkt aan circulariteit. Sinds 2001 drukken jaarlijkse rapporten de geslaagdheid van initiatieven rondom duurzaamheid en CO2-compensatie in cijfers uit. HP’s missie komt bij diverse productlijnen om de hoek kijken, waaronder HP+-printers, waarbij elke afgedrukte pagina in gelijke mate wordt gecompenseerd met het planten van bomen. Nu kondigen HP Nederland en Flex IT een nieuw initiatief aan. De ‘Approved Selection by Flex IT’ omschrijft een selectie van laptops, desktop-pc’s en displays die worden opgeknapt om een zo lang mogelijke levensduur te realiseren.

Door de kwaliteit van de productreeks centraal te stellen, hopen HP Nederland en Flex IT het vertrouwen in de levensduur van IT-producten en circulariteit te vergroten.

Duurzaam ondernemen is moreel – en wettelijk. Europese klimaatdoelstellingen zijn niet langer weggelegd voor de agendapunten van grootbedrijven in een handvol uitgezonderde branches. Klimaatbeleid geeft zich op elke laag van de samenleving af. Iedere ondernemer heeft belang bij een vermindering van de carbon footprint, en dat belang zal naar verwachting alleen maar toenemen.

“Te weinig bedrijven kijken daarbij naar de duurzaamheid van de IT-apparatuur die zij zelf gebruiken, terwijl juist daar nog veel winst te behalen valt”, stelt een woordvoerder van HP Nederland en Flex IT. Het nieuwe initiatief, bestaand uit een selectie van opgeknapte hardware met een zo lang mogelijke levensduur, moet die te behalen winst in handbereik brengen. Flex IT en HP Nederland gaan de selectie wereldwijd distribueren.

Niets nieuws?

De productreeks is geen innovatie an sich. Vrijwel elke vorm van refurbished hardware kan in het straatje van circulariteit weggezet worden. Toch laat de kwaliteit van een gegeven refurbished assoritment volgens de initiatiefvoerders van HP en Flex IT te wensen over. Kwaliteitscontrole is dan ook het vlak waarop HP Nederland en Flex IT zich hopen te onderscheiden. Levensduur staat centraal. “Met de HP Approved Selection creëren we een circulair merk dat alle onzekerheden over refurbished producten wegneemt”, stelt Leon Timmermans, CEO van Flex IT.

De lancering van HP Approved Selection by Flex IT werd op 5 oktober 2021 bekendgemaakt. Uit welke producten de selectie zal bestaan, is op het moment van schrijven onbekend.