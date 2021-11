Parallels Toolbox 5.1 verbreedt Zwitsers zakmes voor macOS en Windows

Parallels lanceert Parallels Toolbox 5.1. Mac-gebruikers kunnen de temperatuur van CPU-cores aflezen. Windows-gebruikers ontvangen een tool voor het wijziging van blokletters naar kleine letters en vice versa.

Parallels Toolbox omvat een enkele macOS- en Windows-oplossing met tools voor meer dan 40 handigheden die normaliter in de instellingen van een besturingssysteem worden weggestopt, of uitsluitend via omwegen uit te voeren zijn. Denk aan het maken van een screenshot van een deel van het scherm. Een print screen en uitsnede in Paint of Photoshop bereikt het doel, maar vergt meer stappen dan de enkele functie die Parallels Toolbox introduceert. Hetzelfde geldt voor het blokkeren van cameratoegang en uitzetten van slaapstand. Meer dan 40 functies met meerdere stappen in macOS en Windows vergen een enkele muisklik in Parallels Toolbox.

Update Parallels Toolbox 5.1 voegt twee functies aan de oplossing toe. MacOS-gebruikers kunnen de temperatuur van CPU-cores weergeven. Windows-gebruikers kunnen tekst invoeren om blokletters naar kleine letters te wijzigen – en andersom.

Niet baanbrekend, wél veilig

Heb je rijke macOS- of Windows-ervaring, dan zullen de toevoegingen niet als baanbrekend overkomen. Hetzelfde geldt voor elke andere functie waarover Toolbox beschikt. Innovatie is dan ook geen hoofddoel. Toolbox biedt een snellere weg naar functies die reeds in macOS en Windows aanwezig zijn. Ten tweede voorziet Toolbox in een veilige weg naar functies waarvoor gebruikers normaliter naar third-party apps grijpen. Denk aan het maken van een GIF, genereren van een QR-code of downloaden van een YouTube-video. De laatstgenoemde vraagstukken hebben tientallen third-party-antwoorden die zelden blindelings te vertrouwen zijn. Toolbox biedt een veilig alternatief.