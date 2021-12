Parallels behoudt focus op remote desktop software met Access 7.0

Parallels lanceert update 7.0 voor Parallels Access, een laagdrempelige app voor desktopvirtualisatie en het bedienen vanaf een mobiel device. De update introduceert twee-factorauthenticatie (2FA).

Virtualisatiesoftware is zelden in enkele regels te doorgronden. Parallels ontwikkelt een uitzondering op de regel. Bij Access download en installeer je een app (agent) op een Mac of (virtuele) Windows pc. Download je dezelfde agent op een tweede Mac of Windows pc, dan is het per direct mogelijk om de pc’s met elkander aan te sturen. Bijvoorbeeld om een pc op kantoor te gebruiken zonder op locatie aanwezig te hoeven zijn. De enige voorwaarde is een internetverbinding op beide apparaten.

Access draait evengoed op iOS en Android. In dit geval download je de agent als mobiele app. In elke vorm beschik je over de bestanden en applicaties van een extern apparaat.

Parallels Access 7.0

De oplossing is niet uniek. Software als TeamViewer en Zoho Assist bereikt hetzelfde. Parallels concurreert door zich met update 7.0 te richten op security. De desktop app was reeds uitgerust met twee-factorauthenticatie (2FA). Nu voegt Parallels de veiligheidslaag aan de iOS en Android app toe.

Daarnaast meldt Parallels dat Google Chrome, MS Edge en andere moderne browsers in de afgelopen periode zijn geüpdatet om Media Source Extensions toe te staan. Dit maakt het mogelijk om videostreams van een externe pc naar een webbrowser te routen. Parallels ziet een kans voor Access. De organisatie belooft gebruikers op de korte termijn in staat te stellen om mobiele apps van een iOS of Android device in een webbrowser naar keuze te gebruiken. De functie is niet in 7.0 meegenomen, maar staat intern centraal.

