Microsoft introduceert mogelijk Surface-versie met drie schermen

Microsoft is bezig met het ontwikkelen van een Surface-device met maar liefst drie schermen. Dit concluderen experts van Patently Apple op basis van een ontdekt Microsoft-patent.

Volgens de experts van Patently Apple heeft Microsoft in juni 2020 een patent bij het patentbureau van de Amerikaanse overheid, de U.S. Patent and Trademark Office, aangevraagd voor een opvouwbaar device met drie panels. Onlangs is dit patent openbaar gemaakt.

Drie schermen

Concreet gaat het nu aangetroffen patent over een ‘multi-panel display device’ met drie schermen en twee gebieden met scharnieren. De experts van Patently Apple stellen dat het hierbij gaat om een nieuwe versie van de huidige Surface Duo van de Microsoft, maar dan met een extra scherm dat naar de voorkant van het device wordt gevouwen. Dit device heeft nu van de paptentexperts de werknaam ‘Surface Trio’ meegekregen.

Drie schermen betekent onder meer dat altijd een scherm open staat, in plaats van dat het device eerst moet worden opengevouwen. Bij de Surface Duo is dit probleem opgelost met een zogenoemde ‘glance bar’ die binnenkomende gesprekken of berichten op een smalle strip aan de scharnierkant van het device laat zien.

Ander Microsoft-patent

Naast het patent voor de veronderstelde ‘Surface Trio’, heeft Microsoft onlangs nog een patent gedeponeerd. Het gaat in dit geval om een ‘Orientation sensor’ voor naar het zich laat aanzien het toetsenbord. Deze functionaliteit had eerder in de Surface Neo beschikbaar moeten komen. De Surface Neo had een opvouwbare tablet moeten zijn op basis van een aangepaste Windows-versie, Windows 10X.

De Surface Neo is nog steeds in ontwikkeling en het is niet duidelijk of dit device ooit op de markt komt.