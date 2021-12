WhatsApp introduceert Community, verstevigt grip op WhatsApp-groepen

De meest recente betaversie van WhatsApp iOS bevat een ‘Community’-functie voor het samenvoegen van meerdere WhatsApp-groepen.

Het aanmaken van een WhatsApp-groep is sinds jaar en dag kinderspel. Het samenbrengen van meerdere groepen is onmogelijk. Daar brengt Community verandering in.

WABetainfo, een nieuwssite met specificaties van WhatsApp beta releases, ontdekte de ‘Community’-functie in november. Details waren beperkt. De meest recente betaversie van WhatsApp verheldert het concept.

WhatsApp Community

Aan de basis staat de mogelijkheid om WhatsApp-groepen onder een paraplu samen te voegen. Leden van meerdere groepen zijn vanuit een enkel interface toe te voegen en te verwijderen. Een Community staat maximaal tien groepen toe. Zodra de groepen worden toegevoegd, kunnen de leden van groepen de berichten van andere groepen inzien. Precies als een normale groepschat, met gecentraliseerd beheer als onderscheidende factor.

Zoals eerdergenoemd is de functie op dit moment uitsluitend beschikbaar in de betaversie van WhatsApp. Het is niet duidelijk of en wanneer Community in de live release verschijnt.

Wordt de functie beschikbaar, dan zijn de praktijktoepassingen divers. Community is veelbelovend voor organisaties die WhatsApp voor zakelijke communicatie gebruiken. Denk aan de mogelijkheid om de groepschats van meerdere teams of afdelingen centraal te beheren.