Canon maakt printer toners zonder chips wegens tekort

Het wereldwijde chiptekort speelt nu ook fabrikanten van printers en toners parten. Fabrikant Canon heeft klanten laten weten voorlopig voor specifieke modellen toners zonder chip te leveren. Het kan tot storingsmeldingen leiden.

Fabrikanten krijgen extra problemen als het gaat om chips voor toners. De chips voor deze toners zorgen voor het uitvoeren van opdrachten. Denk daarbij aan het bepalen van de hoeveelheid in de toner of cartridge beschikbare inkt of tonercapaciteit.

Waarschuwing van Canon

Canon heeft besloten voor bepaalde printers de toners nu niet meer van chips te voorzien. De fabrikant geeft aan dat het geen effect heeft op de kwaliteit van de prints. Wel kan andere functionaliteit, zoals het hierboven genoemde bepalen van de toner-niveaus, worden getroffen. Dit geeft storingsmeldingen op de printers.

Instructie

Canon heeft een instructie gepubliceerd hoe klanten met deze storingsmeldingen kunnen omgaan. De meldingen geven vaak weer dat er een probleem is met de toner inktniveaus en dat deze niet juist kunnen worden vastgesteld. Klanten hoeven daarvoor alleen maar op ‘OK ‘of op ‘I Agree’ te klikken. Wanneer er een melding ‘EMPTY’ verschijnt, moet de toner of inktcartridge daadwerkelijk worden vervangen.