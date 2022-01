Google maakt bestanden delen makkelijker met Self Share

Google gaat de mogelijkheden van zijn oplossing Nearby Share voor het sturen van data naar Chromebook- en Android-devices uitbreiden. Binnenkort is het met Self Share voor gebruikers eenvoudiger bestanden naar eigen devices te sturen.

Met de dienst Nearby Share kunnen gebruikers eenvoudig en snel data, foto’s en andere bestanden sturen naar een persoon in de buurt met een Chromebook of een Android-device. Google gaat deze functionaliteit uitbreiden en maakt het met de dienst Self Share makkelijker bestanden te sturen naar eigen devices van de gebruiker. Volgens het Chrome-blog, op basis van onderzoek van Chrome-specialist Chromium Gerrit, wordt het binnenkort mogelijk grotere bestanden tussen devices te delen, zonder een gebruiker ze naar zichzelf mailen of de verzendiensten van derde partijen gebruiken.

De dienst gebruikt hiervoor Bluetooth, WebRTS of peer-to-peer Wifi. Deze connectiviteit maakt het mogelijk data in enkele seconden naar een Chrome OS of Android-device in de buurt te versturen.

Beschikbaarheid nog niet bekend

De komst van deze functionaliteit moet uiteindelijk de interoperabiliteit tussen op Google-technologie gebaseerde devices verbeteren, zo is de bedoeling. Wel moet de Self Share-functionaliteit nog worden goedgekeurd in het Chrome OS Canary-ontwikkelproces. Wanneer de functionaliteit definitief beschikbaar komt, is niet bekend.