Google ziet toekomst in Android tablets, doet flinke investering

Google zoekt personeel om Android tablets en apps door te ontwikkelen. Een nieuwe vacature onderstreept dat Android tablets een groeiende rol in de strategie spelen.

Eind 2021 onthulde Google Android 12L, een speciale Android 12-versie voor tablets. Tijdens de aankondiging claimde Google dat er in het afgelopen jaar 100 miljoen nieuwe Android tablets in gebruik zijn genomen. In totaal zouden 250 miljoen ‘large screen devices’ (waaronder tablets) op Android draaien.

Naar verwachting beschouwt Google de Android tablet als kernonderdeel van de bedrijfsstrategie. Google motiveert fabrikanten als Lenovo, Nokia en Samsung om Android tablets te produceren. De techgigant investeert in de ontwikkeling van nieuwe tabletsoftware, waaronder het eerdergenoemde Android 12L. Inmiddels zoekt de organisatie personeel om Android apps en tablets door te ontwikkelen.

“We geloven dat de toekomst van computing verschuift naar krachtigere tablets”, schrijft de techgigant in een nieuwe vacature voor een Senior Engineering Manager Android Tablet App Experience. “We werken aan het volgende hoofdstuk van computing door tablets te ondersteunen in onze platforms en hero experiences (apps, red.) te lanceren voor productiviteit en creativiteit.”

Android tablets ‘de toekomst van computing’

Een van de verantwoordelijkheden van de nieuwe functie is het “uitvoeren van een ink first hero apps strategy“. Met ink first strategy verwijst Google waarschijnlijk naar apps die digitale pennen (stylus) ondersteunen. In aanvulling op de vacature veranderde Rich Miner, medeoprichter van Android, zijn LinkedIn-functie naar ‘Google CTO Android Tablets’. Alles wijst erop dat Google grote plannen heeft voor de tabletmarkt.

Dit is niet de eerste keer dat de organisatie meer aandacht aan Android tablets belooft te schenken. Tussen 2011 en 2014 werden meerdere Android releases uitgerust met specialistische functies voor tablets. In 2015 namen de updates plotseling af. De vraag is hoelang Google ditmaal geïnteresseerd blijft.