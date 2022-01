Google wil Android beter samen laten werken met Windows

Google gaat het makkelijker maken op Android gebaseerde devices aan andere devices te koppelen. Opvallend is hierbij dat de techgigant hierbij, naast Chromebooks, ook mikt op Windows pc’s.

Google zette het project Better Together op voor betere samenwerking met andere devices. Tijdens CES 2022 presenteerde Google de eerste initiatieven die uit dit project zijn voortgekomen.

Binnenkort wordt het bijvoorbeeld mogelijk met de ‘Fast Pair’-functionaliteit het automatisch switchen tussen andere devices mogelijk te maken. Denk daarbij aan het switchen tussen een Android-telefoon en een Chromebook of een televisie met het Android OS. Ook kan Fast Pair in een later stadium worden gebruikt voor het sneller installeren van smart home-oplossingen.

Oplossingen voor Chromebooks

Voor Chromebooks zitten er in het Better Together-programma ook nieuwe mogelijkheden in het vat. Naast Fast Pair en Nearby Share, voor het delen van bestanden tussen Android-devices op de korte afstand, komt er mogelijk functionaliteit om iedere messaging-applicatie op een Android-telefoon te spiegelen naar een Chromebook.

Daarnaast moet het mogelijk worden met een verbonden Chromebook makkelijker door de foto’s op een Android-telefoon te bladeren. Verder wil Google het nog mogelijk maken om bij het eerste gebruik van een nieuwe Chromebook de Google-accountinstellingen en andere instellingen tussen beide devices te delen.

Meer integratie tussen Android en Windows pc’s

Opvallend is ook dat de techgigant van plan is de integratie tussen Android en Windows te verbeteren. Google werkt hiervoor al samen met fabrikanten als Intel, Acer en HP. De bedoeling is dat diensten als Fast Pair, het synchroniseren van sms-berichten en functionaliteit als Nearby Share ook op Windows pc’s mogelijk worden.

Daarnaast is Google bezig om Android geschikt te maken voor het openen van auto’s via ultrawideband-technologie. In eerste instantie zal dit beschikbaar komen voor auto’s van het Duitse BMW.