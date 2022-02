Google wijzigt Gmail-interface, pusht Chat en Meet

Google presenteert een nieuwe Gmail-interface voor zakelijke gebruikers. De nieuwe lay-out integreert in het berichtenscherm nu ook andere apps van de Workspace-suite. Denk hierbij aan Chat, Spaces en Meet.

Vanaf volgende week gaat de techgigant zijn zakelijke gebruikers een nieuwe interface van Gmail aanbieden. Met de nieuwe lay-out krijgen gebruikers duidelijker direct integraties met andere apps. De applicaties krijgen nu duidelijke buttons aan de linkerzijde van het Gmail-scherm.

Reden voor de nieuwe lay-out is dat het hiermee voor eindgebruikers makkelijker wordt tussen de verschillende productiviteitstools te switchen.

Uitrolproces

Voor de uitrol van de nieuwe lay-out neemt Google de tijd. Vanaf 8 februari is de nieuwe layout voor zakelijke eindgebruikers beschikbaar. Hiervan krijgen zij een prompt in hun bestaande Gmail-scherm. Zij kunnen dan zelf besluiten een kijkje te nemen en over te stappen.

Gebruikers die in april nog steeds niet zijn overgestapt, krijgen opnieuw een prompt te zien. Hierin geeft de techgigant aan dat iedereen nu automatisch naar de nieuwe lay-out wordt omgezet, maar dat er nog een optie is terug te keren naar de oude omgeving. Vanaf het tweede kwartaal is deze terugkeerfunctie niet meer mogelijk en wordt de nieuwe lay-out de ‘standaardervaring’ van Gmail.

Zakelijke accounts

De nieuwe lay-out gaat gelden voor gebruikers met een account voor Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofit en een G Suite Basic- of Business-account. Eindgebruikers met een Workspace Essentials-account kunnen op dit moment nog niet van de nieuwe Gmail-layout profiteren.