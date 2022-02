Prowise lanceert handpalmherkenning en MDM voor Touchscreen Ten

Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Prowise Touchscreen Ten. Handpalmherkenning maakt het mogelijk om een hand op de display te rusten tijdens het schrijven. Een device management app stelt beheerders in staat om meerdere displays centraal te updaten en configureren.

Prowise ontwikkelt touchscreens voor het onderwijs. De Prowise Touchscreen Ten verbindt met laptops, smartphones en apparaten naar keuze, waarna het verbonden apparaat via het touchscreen kan worden bediend. Het model wordt in uitvoeringen van 55 inch tot 98 inch geleverd.

Schrijven voelt natuurlijk. Dat is de onderscheidende factor. Gebruikers, waaronder docenten, hebben een volledig digitaal whiteboard voorhanden, zonder in te hoeven leveren op de ervaring van een traditioneel whiteboard.

De Prowise Touchscreen Ten draait op besturingssysteem Prowise Central. Het besturingssysteem ontving een update met meerdere nieuwe functies, waaronder handpalmherkenning.

Druk je tijdens het schrijven met een handpalm op de touschreen, dan gebeurt er niets. Voorheen ontstond er een vage lijn. De touchscreen herkende een handpalm als input. Inmiddels is het model in staat om handpalmen te negeren. Dit maakt het mogelijk om een hand op het scherm uit te rusten tijdens het schrijven.

Daarnaast kunnen touchscreens vanaf nu via het Prowise Central-menu vergrendeld worden met een pincode. De ‘screen lock’ is handmatig aan en uit te zetten. Ook introduceerde Prowise drie nieuwe energiestanden om zelf te bepalen hoeveel energie het model verbruikt. Volgens de organisatie is de laagste stand in staat om stroomkosten te halveren.

Tot slot krijgen alle bestaande gebuikers via de update toegang tot de meest recente versie van Prowise Screen Control, een device management app. Screen Control maakt het mogelijk om meerdere displays in een centrale omgeving te updaten en configureren.