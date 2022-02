Microsoft lanceert meer dan 1.000 Android apps voor Windows 11

Microsoft introduceert een public preview van meer dan 1.000 Android apps voor Amerikaanse gebruikers van Windows 11. Op dit moment is de public preview uitsluitend in de VS beschikbaar. Microsoft bevestigt niet of en wanneer Android voor Europese Windows 11 devices beschikbaar wordt.

In 2021 maakte Microsoft bekend dat Windows 11-gebruikers toegang kregen Android-apps via een desktopversie van de Amazon Appstore. Windows 11 werd later in het jaar beschikbaar, maar Android support ontbrak.

Microsoft liet begin januari 2022 weten dat Android apps in de eerste grote update voor Windows 11 meegeleverd zouden worden. Die belofte is inmiddels waargemaakt.

Amerikaanse gebruikers kunnen zich inschrijven voor een ‘public preview’ van de Amazon Appstore op Windows 11. De Amazon Appstore bevat meer dan 1.000 Android apps voor Windows 11.

Microsoft streeft naar een open platform

Panos Panay, chief product officer voor Windows + Devices, deelt het nieuws in een blogpost. “Vandaag voegen we in samenwerking met de Amazon Appstore meer dan 1.000 apps en games toe. Windows 11-gebruikers in de VS hebben toegang tot de Amazon Appstore Preview in de Microsoft Store. Daar vind je populaire Android apps zoals Audible, Kindle, Subway Surfers, Lords Mobile en Khan Academy Kids.”

“De preview versterkt onze toewijding om het meest open platform voor developers te zijn. Later in dit jaar delen we meer details over hoe we de beschikbaarheid van de Amazon Appstore gaan verbreden.”

Windows 11 update

Daarnaast voegt Microsoft een aantal nieuwe functies aan Windows 11 toe. Weersvoorspellingen worden geïntegreerd en meldingen van applicaties zijn tijdelijk te dempen. Delen van de taakbalk — waaronder de klok en datum — kunnen op een tweede monitor weergegeven worden.

Microsoft lanceert public previews om feedback te verzamelen. Daarom verwachten we bugs, beperkte functies en instabiele apps. De organisatie bevestigt niet of en wanneer de Amazon Appstore voor Europese gebruikers beschikbaar wordt. Ook weten we niet wanneer de public preview eindigt, waarna de Amazon Appstore officieel in Windows 11 verschijnt.

Tip: ‘Microsoft wil alle Outlook-versies vervangen door One Outlook’