Microsoft 365 web apps gaan meerdere accounts toestaan

Microsoft 365 web apps slaan binnenkort meerdere privé- en werkaccounts op. Daarmee wordt het mogelijk om van account te wisselen zonder opnieuw in te loggen.

De browserversies van Microsoft 365 apps herinneren een enkele account. Wil je wisselen, dan ben je genoodzaakt om handmatig in- en uit te loggen. De aankomende update introduceert een keuzemenu met opgeslagen accounts, waardoor je met een enkele handeling van account wisselt. Het irritante in- en uitlogproces wordt verleden tijd.

Microsoft deelt het nieuws via de Microsoft 365 roadmap. De roadmap geeft een schatting van de releasedatum. Microsoft mikt op een livegang in april, maar de daadwerkelijke datum kan verschillen. Onder web apps verstaan we de browserversies van Word, Outlook, Excel en elk ander Microsoft 365-product.

Beperkt maar welkom

De update is gericht op twee doelgroepen: Microsoft 365-gebruikers met meerdere privé- of werkaccounts, en gebruikers die devices met meerdere personen delen. Zij worden automatisch op Microsoft 365 web apps ingelogd met de Microsoft-account die voor het laatst in een browser is gebruikt.

Dat kan de account van een huisgenoot zijn. Of de account van werk, terwijl je liever niet vanaf de thuis-pc met vertrouwelijke gegevens omgaat. Het duurt even voordat je in- en uitgelogd bent. De verificatie van Microsoft 365 web apps is veilig, maar niet het snelste. Loop je daar één, twee of tien keer per dag tegenaan, dan is de update welkom.

Tip: Microsoft lanceert meer dan 1.000 Android apps voor Windows 11