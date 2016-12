Review: Sandisk X400 SSD

Computers

SanDisk is een grote speler als het gaat om opslag gebaseerd op flashgeheugen. Je kunt dan natuurlijk denken aan geheugenkaartjes en USB-sticks, maar SanDisk heeft ook een uitgebreid aanbod aan SSD’s. Voor de zakelijke markt is de X400 een zeer populair model. Daar hebben we dan voor deze review eens wat beter naar gekeken.

De SanDisk X400 is verkrijgbaar in een 2,5 inch behuizing maar ook in een M.2-formfactor. Bij de laatste moet echter geen prestatiewinst worden verwacht, het is nog steeds een SSD die ontworpen is met SATA in het achterhoofd. De maximale snelheid gaat dus niet boven de 600 MB/s uitkomen.

Als we kijken naar de capaciteiten waarin SanDisk deze SSD aanbiedt, dan zien we een 128GB-, 256GB-, 512GB- en 1TB-model. Voor vrijwel alle opslagbehoeftes is er wel een variant beschikbaar. Ook qua prijs doen deze SSD’s het zeker niet slecht, met 63 euro voor de 128GB-variant en ruim 300 euro voor die met 1TB opslagcapaciteit.

SanDisk is inmiddels onderdeel van Western Digital (WD), maar zal zijn SSD-portfolio gewoon voortzetten. Onder de vlag van WD werd recent echter ook een flinke lijn in de markt zetten. Op dit moment voert WD beide merken en zien we op beurzen regelmatig een gecombineerde stand met zowel SanDisk als WD. Wat de strategie op de lange termijn is weten we nog niet, voorlopig blijft SanDisk dus gewoon bestaan.

De SSD’s van SanDisk komen uit fabrieken en onderzoeken die het samen met Toshiba financiert. Een aantal jaar geleden hebben SanDisk en Toshiba de handen ineen geslagen en ontwikkelen ze samen nieuw flashgeheugen. Het is dan ook niet vreemd als we overeenkomsten gaan zien in NAND van SanDisk en Toshiba. De bedrijven hebben inmiddels wel bewezen goed te kunnen samenwerken, al is er nu een trend gaande waarbij bedrijven overstappen op een nieuwe generatie NAND en de vraag is nog even hoe goed SanDisk en Toshiba hierin gaan slagen. Dat zal de toekomst uit moeten wijzen.