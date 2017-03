Review: Teufel Mute BT noise-cancelling hoofdtelefoon

Hardware

Als je veel reist voor je werk of je sluit je tijdens het werken (bijvoorbeeld programmeren) graag af voor je omgeving, dan is een hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking het overwegen zeker waard. Waar je voorheen dan nagenoeg automatisch uitkwam bij de QuietComfort-lijn van Bose, heb je nu veel meer keuze. Van Teufel ontvingen we de Mute BT, de draadloze variant van de al langer beschikbare Mute. We hebben hem gedurende langere tijd vele malen op het hoofd gehad, zodat we er nu een goed oordeel over kunnen vellen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: echt fraai vinden we de Teufel Mute BT niet, ook al valt er over smaak natuurlijk urenlang te discussiëren. Het is een tamelijk lomp ogende hoofdtelefoon en ook de materialen voelen wat goedkoop aan voor een apparaat waarvoor je in de webwinkel van Teufel op het moment van schrijven 199,99 euro kwijt bent. De meegeleverde case voelt dan weer wel kwalitatief hoogwaardig aan. Deze valt met name op door het prettig lage profiel, waardoor hij goed in een tas past.

De case is wat ons betreft wel echt noodzakelijk om te gebruiken als je de Mute BT vaak in een tas wilt stoppen. De schelpen van de hoofdtelefoon zijn namelijk niet enorm flexibel. Waar je bij veel op reizigers gerichte hoofdtelefoons schelpen ziet die kunnen dubbelklappen en draaien, kunnen die van de Mute BT alleen draaien.

Om de Mute BT daadwerkelijk te kunnen gebruiken als noise-cancelling hoofdtelefoon, moet je allereerst de meegeleverde oplaadbare accu plaatsen. Dit doe je door een klepje van de rechterschelp los te halen. Een losse verwisselbare accu is niet enorm gebruikelijk bij hoofdtelefoons, maar potentieel wel handig, bijvoorbeeld als de accu om de een of andere reden stuk gaat. De 3,5mm-aansluiting en de knoppen zitten in de linkerschelp verwerkt, waarbij het profiel van de knoppen wel wat uitgesprokener mag wat ons betreft. Nu zaten we toch vaak wat te zoeken met onze vingers naar de juiste knop. Het schuifje waarmee je de hoofdtelefoon aan en uit zet en waarmee je ruisonderdrukking aan en uit kan zetten, spant wat dit betreft de kroon. Dat is soms nagenoeg onvindbaar op de tast.

Qua knoppen is het verder lekker basic gehouden. Naast de volumeknoppen is er alleen nog een multifunctionele knop aanwezig, waarmee je de muziek kun starten en pauzeren, maar ook telefoontjes aan kunt nemen als de hoofdtelefoon via Bluetooth verbonden is met een smartphone. Wat betreft Bluetooth zal het voor de wat kritischer luisteraar goed nieuws zijn dat Teufel ervoor heeft gekozen om ondersteuning voor de aptX-codec in te bouwen. Hiermee is muziek in een hogere resolutie te streamen dan via regulier A2DP. Uiteraard moet je dan ook wel een bronapparaat hebben dat aptX ondersteunt.

De Teufel Mute BT wordt verder lekker compleet geleverd. Naast de al eerder opgemerkte reiscase, is er ook voorzien in een audiokabel van 1,30 meter en een usb-A-naar-micro-usb-kabel meegeleverd. Voor de reiziger is ook gedacht aan een reisstekker voor in het vliegtuig. Opvallend is ten slotte nog dat de micro usb-aansluiting op de hoofdtelefoon wordt afgeschermd met een rubberen klepje. Dit levert wat extra bescherming tegen vocht.