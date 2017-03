Review: Logitech Brio 4K-webcam

Hardware

We gaan met z’n allen steeds meer videogesprekken houden in ons zakelijke leven, die dan in de plaats komen van ‘in het echt’ afspreken. Met name als je even snel iets door wil spreken met iemand elders in Nederland of de wereld, is het opzetten van een Skype- of Hangouts-gesprekje handig. Het is persoonlijker dan telefoneren zonder beeld, maar kost niet zoveel tijd als daadwerkelijk fysiek met iemand afspreken. Veel medewerkers gebruiken de in hun laptop geïntegreerde camera hiervoor. Die zit daar natuurlijk ook met dat doel, dus dat is logisch. De kwaliteit van dat type camera is vrijwel zonder uitzondering matig. Zeker als je altijd op dezelfde plek zit als je gaat videobellen, is de aanschaf van een webcam het overwegen waard. Tijdens de afgelopen ISE-beurs in Amsterdam was daar de Logitech Brio, volgens Logitech de nieuwe maatstaf voor webcams, onder andere vanwege de 4K-resolutie van de sensor. Daar wilden we uiteraard meer van weten, dus we hebben hem de afgelopen weken eens goed getest.

Op het eerste gezicht is er niet veel opvallends op te merken aan de Logitech Brio. Het is een webcam van ruim 10 centimeter breed en bijna 3 centimeter hoog en diep. Achterop is te zien dat Logitech de webcam heeft uitgerust met een Type-C-aansluiting. Het levert daarnaast ook een zeer robuuste kabel mee (Type-C naar USB-A) van 1,5 meter. Aan de voorkant van de webcam zien we de activiteitsled die aangeeft of het apparaat in gebruik is, met daarnaast de camerasensor. Daar rechts naast zitten de benodigdheden voor de ondersteuning van Windows Hello. Als je dit vaak gebruikt, kan het een reden zijn om voor deze camera te gaan. Hou er wel rekening mee dat dit nog altijd niet razendsnel werkt (iets wat overigens niet aan de camera ligt, maar aan Windows) en dat je er vrij dicht op moet zitten om het te kunnen gebruiken. Op de Brio bovenop onze UWQHD-monitor, die relatief ver weg staat omdat hij nu eenmaal behoorlijk breed is, is Windows Hello niet bruikbaar. Op een laptop die je op schoot hebt, werkt het uitstekend.

Qua bouwkwaliteit valt op dat de meegeleverde clip waarmee je hem bovenop een monitor of laptopscherm kunt vastzetten, geen enorm stevige grip heeft. Het is sowieso een beetje priegelen voor hij helemaal goed zit. Als dit eenmaal het geval is, kunnen wij er wel gewoon goed mee werken in combinatie met een monitor. Ga je hem gebruiken op een laptop, dan kunnen plotselinge heftige bewegingen en stoten ervoor zorgen dat de Brio wat gaat bewegen. Wil je de camera liever niet bovenop je scherm hebben, dan kun je er ook voor kiezen om hem op een statief te zetten. Dat wordt niet meegeleverd overigens.

Onderop is een aansluiting voor een statief aangebracht.

Logitech heeft verder ook nog gedacht aan een lenskapje, waarmee je de lens kunt afdekken wanneer je de camera niet gebruikt. Het lijkt erop alsof dit er op het laatste moment bij is bedacht, want het voelt niet echt als een onderdeel van het geheel.

Op de voorgrond het lenskapje dat je op de Brio kunt bevestigen.

Voor al dit fraais houdt Logitech een adviesprijs aan van 239 euro. Dat is stevig, maar we zullen verderop zien dat dit ook best een bijzondere webcam is. De garantie bedraagt drie jaar.