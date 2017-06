Review: Synology DS1517+ en DS1817+ – bedrijfsdata op een NAS

Networking

In deze review gaan we aan de slag met twee nieuwe NAS-servers van Synology, de Synology DS1517+ en de Synology DS1817+. Dit zijn de opvolgers van de populaire 1515+ en 1815+. Eerstgenoemde beschikt over 5 bays voor 3,5 inch harde schijven en laatstgenoemde over acht bays. De maximale opslagcapaciteit van deze units kan daarmee flink zijn, zeker als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor de nieuwe WD Red schijven van 10TB per stuk. Mocht dat nou nog steeds niet voldoende zijn, dan kan er altijd nog worden gekozen voor een uitbreidingsunit of twee uitbreidingsunits, waarmee het aantal schijven met nog eens tien is te verhogen tot een totaal van 15. In het geval van de DS1817+ komt het totaal aantal schijven dan op 18.

Aan opslagcapaciteit dus geen gebrek bij deze NAS-servers. Het mag ook meteen duidelijk zijn dat deze modellen niet geschikt zijn voor alledaags consumentengebruik, maar meer gericht zijn op de zakelijke markt en dan voornamelijk het MKB en het creatieve kleinbedrijf. Bijvoorbeeld een architect of videoproductiebedrijf.

Veel MKB’ers die de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in een NAS van Synology zullen nu waarschijnlijk de 1515+ of de 1815+ hebben staan. Wat ons betreft hebben deze modellen het prima gedaan, maar werd het ook wel weer een keer tijd voor een upgrade.

Synology heeft de formule van de nieuwe modellen die we hier bespreken niet aangepast. Ze worden nog steeds voorzien van een redelijk, maar niet enorm krachtige Intel Atom-processor. Voldoende voor het opslaan van data en het draaien van wat applicaties, maar eigenlijk niet geschikt voor zwaardere toepassingen zoals virtualisatie.

Als we kijken naar de prijzen van de Synology DS1517+ en de Synology DS1817+ dan zien we dat ze redelijk geprijsd zijn. Bij de meeste webwinkels zijn ze maar een paar tientjes duurder dan hun voorgangers. De Synology DS1517+ gaat voor zo’n 785 euro over de toonbank en de Synology DS1817+ voor zo’n 950 euro. Hou er rekening mee dat de prijs voor schijven hier niet bij inbegrepen is.

Mocht je al een Synology NAS hebben en overwegen een nieuw model aan te schaffen, gooi die oude dan niet weg. Je kan deze eenvoudig inzetten als extra server waar alle data off-site naartoe wordt gebackupt. Stel dat de nieuwe NAS op kantoor komt te staan, plaats de oude dan in een ander filiaal of thuis op zolder, en backup ’s nachts of in het weekend de bedrijfsdata ook naar deze externe locatie. Dit is zeer eenvoudig te configureren.

