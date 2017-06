Review: Samsung Gear S3

Mobile

Smartwatches zouden de volgende grote belofte zijn, maar het lijkt vooralsnog niet echt op te schieten met de verkoopaantallen. Apple is met zijn Apple Watch de onbetwiste nummer één, maar wie om zich heen kijkt zal goed moeten zoeken er een te spotten, en publieksfavoriet Pebble heeft zichzelf inmiddels geliquideerd en doorverkocht aan Fitbit. Toch blijven sommige fabrikanten geloven in de smartwatch, waaronder Samsung. Is de Samsung Gear S3 een kandidaat om door te breken, of is het meer van hetzelfde? We proberen het uit.

Uiterlijk

Om maar te beginnen met het uiterlijk: de Samsung Gear S3 misstaat niet om de pols van een serieuze horlogefanaat. Afmetingen, vormgeving, afwerking – de Gear S3 straalt klasse uit, mede dankzij het design van Yvan Arpa. En deze doelgroep is ook gewend grote horloges te dragen, want dat is een andere realistische omschrijving van deze smartwatch: in vergelijking met de Apple Watch is de S3 een gigant. Voor mensen met smalle polsen (zoals ondergetekende) is de S3 zelfs een stapje te groot; de meeste vrouwen die ik om hun mening vraag vinden het formaat ook een deal-breaker. Mij valt vooral op dat ik de mouwen van mijn trui of jasje nauwelijks over het horloge krijg of dat het vervolgens knelt. Een maatje kleiner mag dus wel. Vermoedelijk is vooral de 380 mAh accu debet aan de omvang van de Gear S3, al betekent het wel een autonomie van twee tot drie dagen (bij standaard scherminstellingen). Opladen kan eenvoudig door het op zijn draadloze dock te leggen.

Overigens betekent het forse formaat tevens dat er de S3 ook van een fors rond touchscreen is voorzien. Het bedienen van de smartwatch is daarmee (in theorie althans) een stuk makkelijker dan bij de Apple Watch, waar je echt heel erg nauwkeurig op het scherm moet prikken met je vinger om de juiste bedieningselementen aan te raken, maar daarover later meer.

Wat ik wel een echte tegenvaller vind is het goedkoop plastic horlogebandje. Dat doet de luxe uitstaling van de Gear S3 teniet en daarnaast is het bandje stug (dus lastig om te doen) en veel te lang voor mijn smalle polsen. In deze prijscategorie had Samsung best een sjieker bandje van (kunst)leer mogen meeleveren, of op zijn minst hetzelfde fluor elastomeer dat Apple gebruikt. Gelukkig heeft Samsung gekozen voor een standaard 22mm-horlogebandje, dus je kunt ‘m zelf verwisselen voor iets mooiers.

Samsung verkoopt de Gear S3 in twee varianten: Classic en Frontier. Qua specificaties zijn deze smartwatches identiek. De Classic heeft een wat klassiekere uitstraling, de Frontier is iets stoerder. We testen hier de Frontier-uitvoering.