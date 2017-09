Review: Acer Switch 3 (SW312-31P)

Hardware

Van Acer omvangen we een fraaie, trendy vormgegeven Acer Switch 3 ter review, een pc die zowel als tablet en als laptop kan worden gebruikt. een 2 in 1 dus. Ook al is het concept niet uniek, de bescheiden prijs mag toch wel als uniek worden aangemerkt.

Acer, een van de meest invloedrijke pc-fabrikanten van dit moment, levert ons de prachtig vormgegeven Switch 3. Deze doet sterk denken aan de eerder gereviewde Lenovo Miix 510 2-in-1 pc. De Acer toont vele overeenkomsten, maar deze voelt op sommige vlakken toch net even lekkerder aan. Het gewicht is wel een stuk hoger dan bij de eerder genoemde concurrent, maar dan de prijs… Deze vinden wij best interessant. Voor zo’n 650 euro kan je deze Acer Switch 3 al in je bezit hebben.

Ondanks de Switch 3 de instapper is uit de Switch-serie, is de configuratie compleet. De ‘3’ is voorzien van een 12.2-inch WUXGAIPS LCD, heeft een werkgeheugen van 4GB en een opslagcapaciteit van 64GB. Dit laatste wordt niet verzorgd door een snelle SSD, maar door eMMC geheugen. Dit werkt in de praktijk minder snel, maar dit vertaalt zich wel weer in de gunstige prijsstelling. De processor is van Intel, maar waar we een m3 of wellicht een getemde i5-processor zouden verwachten heeft Acer gekozen voor een Quad-Core Pentium N4200 met een klokfrequentie van 1,1GHz en 2,5GHz in turbo mode.

De Switch 3 is voorzien van zowel een USB 2.0- als een USB 3.1-poort, een micro-SD slot waarmee de beperkte opslagcapaciteit kan worden uitgebreid, een 3,5mm jack-aansluiting voor een hoofdtelefoon en de aansluiting voor de netspanningsadapter. Hiernaast heeft de Acer uiteraard een interne Bluetooth interface en is deze voorzien van 802.11ac Wi-Fi.

De vormgeving van de Switch 3 is minimalistisch; de behuizing is slechts voorzien van drie buttons aan de linkerbovenzijde van de behuizing; een powerswitch, een volumebalkje en een handige windows-toets. Met deze laatste popt met een eenvoudige druk op de knop het Windows menu op. Hiermee bespaart de fabrikant de gebruiker onnodig gepriegel in de linkero§nderhoek van het beeldscherm.

Af fabriek wordt de Acer geleverd met een magnetisch aankoppelbaar en opklapbaar keyboard dat tevens dienst doet als beschermende cover voor het beeldscherm, een actieve pen en Windows 10 Professional. Acer laat hiermee zien dat deze de Switch 3 dus niet enkel heeft gericht op de consumentenmarkt, maar ook op het bedrijfsleven. Wij vermoeden dat de Switch 3 een zeer interessante business pc kan zijn.