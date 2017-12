Review: 2 maanden met de Nokia 8 smartphone – de naam Nokia waardig?

Mobile

Nokia is een merk waar heel veel mensen een gevoel en een associatie bij hebben. Dat bleek maar weer eens toen het ‘nieuwe’ Nokia begin dit jaar een retro-variant van de 3310 uitbracht. Hiermee speelde het inmiddels Chinese bedrijf (de naam Nokia wordt in licentie uitgebracht door HMD Global) in op deze sentimenten. Het nieuws van deze aankondiging werd breed opgepakt en gelezen door al die mensen die in het verleden een Nokia hebben gehad. Marketingtechnisch was de nieuwe 3310 een gouden zet en gezien de relatief lage prijs meer bedoeld als collector’s item dan als ‘serieuze’ telefoon. Met de Nokia 8 die we hier bespreken, heeft HMD Global het eerste vlaggenschip op de markt gebracht. Krijgen we daar eveneens warme gevoelens bij, of voelt het meer als een opgewarmd kliekje?

Het is HMD Global wat ons betreft gelukt om de Nokia 8 de look en feel van een Nokia mee te geven. Het is een fraai industrieel design met prettig afgeronde hoeken. Hij voelt ook lekker solide aan: torderen is vrijwel onmogelijk. De knoppen aan de rechterkant voelen eveneens kwalitatief hoogwaardig aan en maken een behoorlijk goed hoorbaar klikgeluid. Het is verder een degelijk ogend toestel, zonder al te veel fratsen. Geen randloze schermen of aflopende schermen, maar gewoon een 5,3-inch scherm met randen eromheen. Wel met een resolutie van 2560×1440 pixels overigens.

Onderop zit zoals gebruikelijk de USB-aansluiting (Type-C) voor het opladen van het toestel. Bovenop treffen de 3,5mm-aansluiting aan. De sim-kaart en de optionele microsd-kaart kunnen aan de linkerkant van het toestel geplaatst worden. Verder valt op dat men bij HMD Global heeft gekozen voor ‘ouderwetse’ fysieke knoppen onder het scherm. Dat zie je bij de andere veel voorkomende merken tegenwoordig niet meer. Zelfs Samsung is ervan afgestapt. Achterop zien we tot slot nog een dubbele camera met Zeiss-lenzen zitten.

Voor dit alles hanteert HMD Global op dit moment een adviesprijs van 599 euro. Hiermee volgt het wat je de ‘Huawei-methode’ zou kunnen noemen. High-end hardware aanbieden tegen een lagere prijs dan de gevestigde namen.