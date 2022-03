Xiaomi heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot een van de drie grootste smartphoneleveranciers van Europa. Het brengt voor deze toppositie regelmatig telefoons op de markt met unieke features. Zo ook eind 2021, toen het de Xiaomi 11T Pro lanceerde. Wij gebruikten het toestel drie maanden om te ontdekken hoe het in de praktijk bevalt en wat het uniek maakt.

De 11T-serie bestaat uit drie modellen: de Xiaomi 11T Pro, de Xiaomi 11T en de Xiaomi 11 Lite 5G. De Xiaomi 11T Pro is de meest high-end versie uit de lijn, al bevindt die zich bij de lancering met een prijskaartje vanaf 699 euro toch in een wat lager segment dan de duurste telefoons op de markt. Verschillen met de kleinere broertjes uit de lijn zijn vooral te vinden in de processortechnologie, het scherm, de camera en de accu.

Kies je voor de Xiaomi 11T Pro, dan kies je uiteraard voor de unieke specificaties van de telefoon. De smartphone beschikt over de volgende specs:

Scherm: 6,67 inch, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz

6,67 inch, 2400 x 1080 pixels, 120 Hz Processor: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Geheugen: 8GB/12GB RAM (afhankelijk van uitvoering)

8GB/12GB RAM (afhankelijk van uitvoering) Opslag: 128GB/256GB (afhankelijk van uitvoering)

128GB/256GB (afhankelijk van uitvoering) Hoofdcamera: 108 MP groothoeklens (f/1.75) + 8 MP ultragroothoeklens (f/2.2) + 5 MP telemacrolens (f/2.4)

108 MP groothoeklens (f/1.75) + 8 MP ultragroothoeklens (f/2.2) + 5 MP telemacrolens (f/2.4) Frontcamera: 16 MP (f2.45)

16 MP (f2.45) Batterij: 5000 mAh

5000 mAh Dimensies: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm; 204 gram

164,1 x 76,9 x 8,8 mm; 204 gram Software: Android 11 met MIUI 12.5

Android 11 met MIUI 12.5 Extra: dualsim, vingerafdruksensor in aan/uitknop, 120W HyperCharge

Het lijstje met specificaties ziet er in ieder geval prima uit. Maar presteert het in de praktijk ook wat je mag verwachten?

Wat ‘gewoon’ goed is

In de basis is de smartphone een product geworden waar veel gebruikers jaren mee doen. Een aantal jaar geleden is er een goede basis gelegd qua prestaties. Het mag gezien de marktstandaard dan ook geen verrassing zijn dat er met de Snapdragon 888 van Qualcomm voldoende kracht aan boord is. De processor is gebakken op het 5nm procedé. Er wordt gebruikgemaakt van een architectuur gebaseerd op Arm Cortex-X1-technologie, namelijk een Krya 680 CPU. Dit moet leiden tot een prestatieboost en energie-efficiëntie. De kloksnelheid ligt daardoor op maximaal 2,84 GHz. Gecombineerd met de op onze toestel aanwezige 8GB aan RAM hebben we in de drie testmaanden eigenlijk geen problemen op prestatievlak ervaren. Alle uitgevoerde taken verliepen lekker vlot.

Waar menig smartphoneleverancier momenteel tijd in steekt om toestellen te verbeteren, zijn de camera’s. Ook Xiaomi gaat daar in mee. De Xiaomi 11T Pro zal je voor een telefoon met dit prijskaartje op foto- en videovlak zeker niet teleurstellen. Aan de achterkant zijn drie camera’s te vinden, een aantal waar de meeste premium telefoons vaak op vertrouwen. Het totaal aantal megapixels ligt bij deze smartphone op 121 MP. Met deze camerasetup weet de Xiaomi 11T Pro mooie kleuren vast te leggen. Beelden zien er gewoon goed uit. Waar de Xiaomi 11T Pro op inlevert ten opzichte van duurdere smartphones zijn het vastleggen van details en het fotograferen in het donker. Zo hebben we ook al de nieuwere Xiaomi 12 Pro mogen testen, waar details vastleggen en de donker modus gewoon wat beter werken. Toch zouden we niet per se honderden euro extra’s over hebben voor iets betere foto’s. In onderstaande beelden genomen met de Xiaomi 11T Pro zijn we niet teleurgesteld.

Ook het beeldscherm van de Xiaomi 11T Pro is van goede kwaliteit. Weliswaar zijn er telefoons op de markt met een hogere resolutie, maar die bevinden zich in een hoger prijssegment. Ook de 120Hz refresh rate is prettig, iets waar je snel aan gewend raakt en na gewenning niet kwijt wilt.

Hoe noodzakelijk is upgraden?

Toch blijft het de vraag of je wel naar een Xiaomi 11T Pro zou moeten willen upgraden als je al over een goede smartphone beschikt. Wat ons betreft beschikt de telefoon over een unieke feature om voor een upgrade te kiezen. Dat is namelijk de batterij, waarmee je makkelijk de werkdag doorkomt. Een volle lading is genoeg om de hele dag de smartphone te gebruiken voor telefoneren, navigatieapps en het bekijken of beantwoorden van e-mails. Daar hebben sommige telefoons nog wel eens moeite mee, maar wij hebben eigenlijk geen problemen ervaren op een volle lading.

Bovendien beschikt de accu over een bijzondere technologie. De smartphone kan namelijk met een 120W lader in 17 minuten volledig opgeladen worden. Die claim van 17 minuten legt Xiaomi zelf, en blijkt ook in de praktijk een goede indicatie te zijn. Mocht je de telefoon gebruiken tijdens het opladen, dan komt daar wel wat tijd bij. De laadtechnologie zorgt ervoor dat je op een andere manier omgaat met laadsessies. Bij andere telefoons leg je hem doorgaans aan de kabel als je gaat slapen of wat langer op een plek zit. Wij laadden de Xiaomi 11T Pro vaak op als we ’s ochtends ontbeten of douchen.

Om deze 120W HyperCharge technologie mogelijk te maken, gebruikt de telefoon ‘dual charge pumps’ en ‘dual-cell battery’. De eerste onderdelen bevinden zich in de oplader en passen de voltage en stroomsterkte aan naar een goede ratio. De dual-cell battery-techniek betekent dat er eigenlijk twee accu’s aanwezig zijn, ieder van 2500 mAh. Door de capaciteit op te splitsen kan Xiaomi de stroominvoer verdubbelen.

Wat is er minder goed aan de smartphone?

Waar we na verloop van tijd wel wel tegenaan liepen, is dat de laatste 20 procent van de acculading snel leeg gaat. In het begin van onze testperiode was dat veel minder het geval, maar aan het eind betekende 20 procent soms nog maar enkele minuten aan gebruikstijd. Dit terwijl de tekst op het scherm nog uren gebruik beloofde. Als je de 120W-oplader niet bij je hebt is dat geen fijne situatie. Andere opladers laden immers trager. Bovendien is er geen optie om draadloos te laden.

Het mag desalniettemin duidelijk zijn dat we over prestaties, camera’s en batterij van de Xiaomi 11T Pro tevreden zijn. Wat ons betreft zijn dat ook de belangrijkste features van een smartphone in zakelijke omgevingen. De echte minpunten bevinden zich in de kleinere features. Zo is de biometrische authenticatie op de Xiaomi 11T Pro niet ideaal. Er bevindt zich een vingerafdrukscanner in de aan/uitknop. We hebben echter regelmatig authenticatiepogingen gehad die simpelweg faalden. Of dat door de verwerking in de aan/uitknop komt is niet duidelijk, maar we hadden sowieso liever een scanner in het scherm gehad. Dat werkt bij concurrerende telefoons prettiger.

Verder zal je na wat langer gebruik soms wat software features missen. Zo wilden wij een aantal keer vanuit de camera-app QR-codes scannen, helaas zonder succes. Door een losse scanapp voor QR-codes te downloaden valt zoiets op te lossen, al is dat een omweg. Liever zien we dat terugkeren in de standaardapps op de telefoon.

Conclusie

Xiaomi zet met de Xiaomi 11T Pro een smartphone op de markt waar menig gebruiker tevreden over zal zijn. Bij de lancering kostte de smartphone 699 euro. Inmiddels is die prijs gezakt, wat het model des te interessanter maakt. Op bepaalde vlakken, zoals foto’s en het scherm, zul je een wat mindere ervaring hebben dan bij smartphones die mogelijk het dubbele kosten. Als je dat voor een smartphone overhebt, dan is een echte high-end telefoon de juiste keuze. De Xiaomi 11T Pro heeft echter een accu die lang meegaat en in een mum van tijd oplaadt; een unieke feature. Dat maakt de smartphone een interessante optie voor zakelijk gebruik.

Tip: Review: Xiaomi Mi 11 is zijn hoge prijs nog niet waard