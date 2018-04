Review: Microsoft Surface Book 2

Microsoft zet sinds de introductie van zijn Surface-lijn de benchmark op het gebied van bouw, functionaliteit, performance en gebruiksgemak. Op de redactie van Techzine ontvangen we de nieuwste Surface Book 2 van Microsoft. En wat zijn we te spreken over het apparaat. Wat een ongelofelijk mooie en smaakvol gestileerde machine.

De Surface Book 2 van Microsoft is werkelijk prachtig vormgegeven. Hij lijkt welhaast gestileerd door Apple. Veel design-details tonen namelijk grote gelijkenis. En dit bedrijf is minder gelieerd aan Microsoft.

Maar toegegeven, we kunnen de styling van deze Surface Book 2 zeer waarderen en is in praktische zin veel beter inzetbaar dan het voorgaande ontwerp. Aangezien wij als journalisten en tekstschrijvers onderweg het meest ontspannen werken op onze schoot, hadden we niet altijd even fijne ervaringen met het voorgaande model. Door de wegklapbare voet (of liever klep) lag de pc nooit echt lekker op schoot. Microsoft maakt hier met deze nieuwe Surface Book 2 dus een enorme sprong in ergonomie en gebruiksgemak.

Niet zomaar een toetsenbord

Het toetsenbord van deze jongste Microsoft-telg is niet, zoals sommige concullega‘s, achter het scherm weg te klappen, maar opent met een maximale hoek van zo’n 120 graden. Dit heeft vooral te maken met de vormgeving en constructie van de scharnier. Het moet gezegd worden. Zelden hebben we een scharnier ontwerp onder ogen gekregen die zo beeldschoon en innovatief is vormgegeven.

Willen we zonder toetsenbord werken? Zo op het eerste gezicht lijkt dit niet mogelijk, maar hier heeft Microsoft iets slims gedaan. Het toetsenbord zit namelijk mechanisch vergrendeld aan het beeldscherm. Een druk op de corresponderende toets produceert na een paar seconden een mechanische klik, waarna het beeldscherm met twee handen van het toetsenbord is te tillen.

Het opzetten werkt nog beter. Met behulp van magneetjes klikt het scherm met het grootste gemak weer terug op zijn plek. En het mooiste; het scherm is eveneens achterstevoren op het toetsenbord te plaatsen zodat deze dient als flexibele voet voor het scherm.

En of het allemaal wel stevig vast zit? Oh ja. We hebben echt ons best gedaan om hem op een ‘niet voorgeschreven manier’ af te nemen, maar dit is vrijwel onmogelijk. Vast is echt muurvast. Alsof we met een conventionele notebook te maken hebben. De machine voelt en werkt onderweg zeer ontspannen en we hoeven ons echt geen moment zorgen te maken dat er ergens onderweg iets zoek of defect raakt. Perfect dus.

Innovatief

Microsoft laat met deze nieuwe Surface Book 2 zien dat het bedrijf het heel goed heeft begrepen. De Surface Book 2 is op elke manier te gebruiken zoals de gebruiker dit wenst, zonder ergens concessies te hoeven doen in ergonomie of gebruiksgemak.

De uit magnesium vervaardigde behuizing is met een totaalgewicht van 1,9 kg relatief licht maar desondanks zeer stijf en solide geconstrueerd. Tijdens onze strenge torsietest geeft de tablet werkelijk geen krimp en ook het toetsenbord houdt zich tijdens deze test perfect stijf.

Wanneer we de behuizing visueel inspecteren moeten we toegeven dat de toleranties en naden met de grootste precisie zijn gefabriceerd en hierbij zijn alle schroeven onzichtbaar weggewerkt. Deze Surface Book 2 is met Zwitserse precisie vervaardigd. Zo precies, zo solide en zo verfijnd.