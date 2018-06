Twee maanden met de Huawei P20 Pro – smartphonefotografie zet een stap vooruit

Waar Huawei een aantal jaar geleden vooral bekendstond als een fabrikant die veel telefoon voor weinig geld leverde, heeft het bedrijf steeds meer te maken met merken die het trucje kopiëren. De opkomst van onder andere Oppo, Xiaomi en OnePlus betekenden dat Huawei zich toch ook echt in de strijd voor de high-end gebruiker moesten gooien. Geen eenvoudige klus, als je bedenkt hoe dominant Apple en Samsung zijn in dat segment. Er zijn echter grote stappen gezet. Vandaag is het de beurt aan het nieuwste high-end toestel van Huawei, de P20 Pro. Vinden we dit een telefoon waar Apple en Samsung bang voor moeten zijn?

De aanval op de twee marktleiders is niet nieuw. Voorgaande jaren waren toestellen als de P9 Plus en P10 Plus ook bedoeld als concurrenten voor de Galaxy S7 Edge, Galaxy S8+ en iPhone-modellen. Toch had Huawei op het eerste oog een opvallend voordeel ten opzichte van de concurrenten: zijn topmodel was ongeveer zo’n 200 euro goedkoper. Voor 749 euro had je vorig jaar Huawei’s beste smartphone, de P10 Plus.

P20 Pro is echt high-end

Maar die tijden laat het Chinese merk achter zich. Het huidige vlaggenschip verschijnt met een adviesprijs van 899 euro. Daarmee is het 50 euro goedkoper dan de Galaxy S9+. Wel blijft de iPhone X nog fors duurder, die kost 1159 euro.

We kunnen ons voorstellen dat de gemiddelde consument bereid is wat extra te betalen voor een vertrouwde keuze. Dan blijft hij dus uitkomen bij Apple of Samsung. Het zou echter zonde zijn om deze P20 Pro geen kans te geven. Al tijdens de eerste uren merken we dat deze telefoon krachtig en stijlvol is. Er is ook een Twilight-versie in omloop, waarvan de kleur van de behuizing verandert afhankelijk van de hoek waaronder je ernaar kijkt. Iets waarmee je ongetwijfeld de aandacht trekt.

We hebben de P20 Pro ongeveer twee maanden gebruikt als primair toestel, zodat we een goed beeld hebben over gebruik op de wat lange termijn. Precies zoals een gemiddelde consument hem ook zou gebruiken. Lees verder als je wilt weten wat we ervan vinden.